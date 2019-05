Autismo | l’intelligenza artificiale scova nuove mutazioni chiave

meteoweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2019) Usando l’intelligenza, un team guidato da studiosi della Princeton University ha identificato l’impatto digenetiche nelle persone con. Moltenel Dna che contribuiscono alla malattia non sono nei geni, ma si trovano invece nella parte del genoma una volta considerato “spazzatura”. Anche se gli scienziati hanno recentemente capito che questi filamenti di Dna svolgono effettivamente ruoli importanti, la loro decifrazione su larga scala è stata finora impossibile. Nel nuovo studio pubblicato su ‘Nature Genetics’, i ricercatori hanno analizzato i genomi di 1.790 famiglie in cui un bambino aveva un disturbo dello spettro autistico, mentre gli altri componenti no. Il metodo ha analizzato 120.000per trovare quelle che influenzano il comportamento dei geni nelle persone con. Sebbene i risultati ...

repubblica : L'intelligenza artificiale scopre nuove mutazioni dell'autismo [news aggiornata alle 17:32] - repubblica : L'intelligenza artificiale scopre nuove mutazioni dell'autismo - Enric0Chessa : Autismo, l'intelligenza artificiale scopre mutazioni inedite - Scienza & Tecnica -