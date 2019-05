Mirko Trovato da Braccialetti Rossi a L’Isola di Pietro 3 insieme a Giancarlo Commare di

optimaitalia

(Di domenica 26 maggio 2019) Ormai da qualche giorno vi abbiamo annunciato l'inizio delle riprese de L'Isola di3 e in questi giorni sono venuti a galla anche i nomi dei protagonisti della pma stagione della fiction con Gianni Morandi. Se tutto sarà confermato,e i suoi saranno nel prime time di Canale 5 sempre alla domenica sera proprio dal pmo autunno ma, intanto, in Sardegna si stanno mettendole riprese dei nuovi episodi con un cast quasi tutto nuovo.Il confermatissimo Gianni Morandi avrà accanto Chiara Baschetti e Alma Noce nei panni della figlia Elena e la nipote Caterina. Come vi abbiamo già annunciato, il pubblico dovrà dire addio ad Alessandro ovvero Michele Rosiello. Il vicequestore non ci sarà e al suo posto troveremo Francesco Arca nei panni di Valerio Ruggeri in arrivo da Milano con un segreto al seguito.Tante le new-entry di quest’anno visto che al fianco di ...

GSpettacolo : @MirkoTrovato00 , new-entry a L’isola di Pietro 3 via @GSpettacolo - fioridizuccaa : ANCHE MIRKO TROVATO NELL'ISOLA DI PIETRO 3 STO VOLANDOOOOO ARIANNA, GIANCARLO E MIRKOOOO - Alex__Mirko : Ma voi davvero pensate che la Juve non abbia ancora trovato il sostituto di #Allegri??? Ahahahaha ridicoli. -