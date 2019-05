Sempre Hamilton | ma a Montecarlo pasticcio Ferrari

ilfogliettone

(Di sabato 25 maggio 2019) La Mercedes colleziona l'ennesima prima fila della stagione, mentre lada' una nuova delusione ai suoi tifosi pagando caro un imperdonabile errore di strategia ai box. E cosi', anche nelle qualifiche del Gran Premio di, la musica della Formula 1 edizione 2019 e'la stessa: Lewisin pole position con Valtteri Bottas al suo fianco (per soli 88 millesimi) guardano tutti gli altri dall'alto, compreso Sebastian Vettel che non riesce a far meglio del quarto tempo dopo aver rischiato di uscire dai giochi nella prima manche. Molto peggio l'altrosta Charles Leclerc rimasto piu' del dovuto ai box in Q1 ed eliminato subito tra lo stupore generale, perlopiu' di fronte al suo pubblico sulla pista di casa.Ad approfittare delle defaillance della Rossa (Vettel nell'ultimo giro in Q3 tocca le barriere alla curva del Tabaccaio) e' Max Verstappen che si ...

