La Quercia delle Checche andava salvata | ora lo dice anche il Tribunale di Siena

(Di sabato 25 maggio 2019) Ildiha condannato il sindaco di Pienza e il responsabile area Ambiente, Patrimonio e Manutenzione del Comune per lo stato di incuria in cui hanno abbandonato laChecca, primo “Monumento Verde d’Italia”, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali del ministro Franceschini nel 2017. L’Amministrazione comunale è stata condannata per “non aver non aver adottato gli interventi necessari per la sicurezza e la conservazione” della pianta. Si tratta di una sentenza storica, che richiama un’amministrazione comunale ai suoi doveri di tutela del paesaggio. Lanon è un albero qualunque. Chiunque abbia avuto la fortuna di attraversare la Val d’Orcia in Toscana sa di cosa si parla: una pianta monumentale, nel vero senso della parola, un albero centenario al centro di ...

