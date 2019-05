La diretta del Wired Next Fest 2019 di Milano

Programmi TV di stasera - sabato 25 maggio 2019. In diretta sul Nove la finale di Coppa del Re Barcellona-Valencia : Barcellona-Valencia Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle 14 Milly Carlucci conduce la seconda semifinale, nonché la penultima puntata che stabilirà le coppie finaliste che venerdì prossimo si contenderanno la vittoria. Ospiti, in qualità di ballerini per una notte, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Flavio Insinna, un trio che ha fatto la fortuna delle prime stagioni di Don Matteo. Rai2, ore 21.05: The Rookie | ore 22.40: Bull 3 1×17 ...

diretta Ballando Con Le Stelle : da stasera in scena la maratona della semifinale : Questo weekend sarà molto speciale per Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci; infatti andrà in scena la ‘maratona della semifinale’. Nelle serate di oggi e di domani scopriremo chi accederà alla finalissima del 31 maggio. Sempre nell’appuntamento odierno scopriremo anche i vincitori del ballottaggio della ‘staffetta di ripescaggio’; il duello è tra le coppie composte da Manuela Arcuri e Luca Favilla ed Ettore Bassi e ...

Guarda i Diversity Media Awards gli Oscar dell’inclusione in diretta streaming martedì 28 maggio : Diversity Media Awards si può votare fino a domenica 26 maggiomartedì 28 maggio l’evento live a Milano e in streaming su diverse piattaformeTanti ospiti martedì 28 maggio per i Diversity Media Awards 2019, la grande serata in programma all’Alcatraz di Milano e trasmessa in diretta streaming TRULive (Trasmissione a Rete Unificata) dalle ore 20:15.Potrete vedere la diretta martedì 28 maggio anche qui su dituttounpop, direttamente nel video ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in diretta. Coppa delle Nazioni : Svezia e Irlanda la vittoria - Italia giù dal podio : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

Europee 2019 - la lunga notte tv : tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni : Le elezioni Europee 2019 hanno infiammato anche la campagna politica nazionale e arrivano al capolinea con l'Election Day che vede impegnata buona parte del continente. In Italia seggi aperti dalle 7.00 alle 23.00 di domenica 26 maggio, con molte aree del Paese interessate anche da consultazioni amministrative.prosegui la letturaEuropee 2019, la lunga notte tv: tutti gli speciali per seguire in diretta i risultati delle elezioni ...

Il concerto di Elisa a Roma in diretta radio il 24 maggio : scaletta del live all’Auditorium Parco della Musica : Il concerto di Elisa a Roma sarà trasmesso in diretta radio. Tutti i fan che non potranno essere presenti alla data che si terrà all'Auditorium Parco della Musica potranno quindi vivere le emozioni del live attraverso l'FM di radio 105, partner del tour legato ai concerti organizzati per il supporto di Diari aperti. La diretta radiofonica inizierà alle 21 e proseguirà fino alla fine del concerto, prevista per le ore 24 (circa), con il ...

LIVE Giro d’Italia 2019 - Pinerolo-Ceresole Reale in diretta : partiti! Le Alpi aspettano la sfida tra i big della Corsa Rosa! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE della TREDICESIMA TAPPA Pinerolo-Ceresole Reale 11.29 partiti! Da adesso in poi nessuno potrà più nascondersi! 11.28 Tutti schierati alla linea di partenza. 11.26 Cinque minuti alla partenza della Pinerolo-Ceresole Reale! 11.25 Ma attenzione, perchè attualmente troviamo in maglia rosa Jan Polanc. Tattica perfetta da parte della UAE Team Emirates, che ha sfruttato al meglio la condizione dello ...

Gemelli di governo - la prova della verità Salvini alle 18.30 in diretta su Corriere tv : Il direttore del Corriere della Sera scrive su 7: «I due vicepremier saranno impegnati a scandagliare i risultati delle elezioni europee, a pesare i successi e le sconfitte... Proviamo a immaginare cosa può accadere dopo il 26 maggio»

La diretta del Wired Next Fest 2019 di Milano : Clicca sull’immagine per lanciare la diretta Al via ai Giardini Indro Montanelli l’edizione 2019 del Wired Next Fest di Milano. Tra i protagonisti della giornata inaugurale, al mattino, l’astrofisica Sandra Savaglio e Zerocalcare, dopo pranzo l’economista Carlo Cottarelli e il sottosegretario Stefano Buffagni per parlare del governo e dei conti pubblici. E poi Alessandro Borghi assieme a Elio Germano e Charlie Charles, ...

LIVE Italia-Germania volley femminile - Nations League in diretta : 8-4 - ottima partenza delle azzurre : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, terzo match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Le azzurre proseguono la loro avventura nella competizione internazionale itinerante, nel Palasport di Opole, contro le tedesche che hanno iniziato piuttosto male la loro avventura, perdendo all’esordio con la Thailandia in tre soli set: si preannuncia una partita comunque equilibrata ma tutt’altro che ...

diretta TRIESTE CREMONA/ Streaming video e tv : la storia dell'Alma nei playoff : DIRETTA TRIESTE CREMONA Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 dei playoff basket Serie A, Vanoli può chiudere avanti 2-0 nella serie.