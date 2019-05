Cannes, la Palma d'oro va a 'Parasite'

HuffPostItalia : Il sud-Coreano 'Parasite' vince la Palma d'oro al festival di Cannes - SkyTG24 : Cannes 2019, il giorno della Palma d'oro - Agenzia_Ansa : Alain Delon tra le lacrime, è la fine di tutto FOTO e VIDEO Attore Palma d'oro sopraffatto, 'penso a Mireille e a R… -

Vince il 72° Festival di' del coreano Bong Joon Ho.d'argento ad 'Atlantique'. Miglior attore in 'Dolor y gloria' di Almodovar è Antonio Banderas. Miglior attrice Emily Beecham in'Little Joe' di Jessica Hausner. Ai fratelli Dardenne, con 'Young Ahmed',migliore regia.Premio giuria ex aequo a 'Les Miserables' e 'Bacurau'.Miglior sceneggiatura a 'Portrait of a Lady'. Nulla a Bellocchio,ma un'italiana vince nella sezione Un Certain regard: Chiara Mastroianni miglior attrice in 'Chambre 212' di Honoré.(Di sabato 25 maggio 2019)