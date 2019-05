Anticipazioni Amici 18 finale | possibile vincitore di stasera | il super favorito è Alberto

Blastingnews

(Di sabato 25 maggio 2019) Cresce l'attesa per la messa in onda delladi18, il fortunato talent show condotto da Maria De Filippi che questa sera 25 maggio proclamerà ilassoluto. Un percorso che si conclude dopo mesi e mesi di permanenza all'interno della scuola più famosa del piccolo schermo: a decretare il nome di colui che alzerà al cielo la coppa del trionfatore sarà il pubblico da casa attraverso il televoto. Intanto, però, in queste ore impazzano già i pronostici sui nomi dele in testa a tutti vi è il cantante liricoUrso.per la vittoria ad18 Nel dettaglio, infatti, stando ai pronostici e alle 'quote scommesse' per ildi questa fortunatissima diciottesima edizione didi Maria De Filippi, ilin assoluto è il cantanteUrso, già noto al pubblico del piccolo schermo per la sua ...

