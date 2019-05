Addio a Bobby Diamond | il Joey Clark Newton della serie tv Furia

meteoweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2019) Lottava da tempo con il cancro., avvocato e attore americano diventato un’icona del piccolo schermo grazie alladegli anni ’50, è morto a 75 anni. A dare la notiziasua morte, dopo i funerali, è stata oggi l’autrice tv e sua grande amica Laurie Jacobson, che ne ha parlato con l’Hollywood Reporter.inera, un ragazzino orfano adottato dal proprietario di un ranch che aveva perso la moglie e il figlio in un incidente d’auto.era diventato il paladino di molti coetanei che si identificano nelle fughe solitarie con il cavallino, con quelle carezze e le parole sussurrate all’orecchio dell’animale. Dopo le cinque stagioni da protagonista nellatv, che negli Usa ando’ in onda fino al 1968 con grandissimo successo (in Italia arrivo’ invece negli anni ’70),, ...

