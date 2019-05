Pentagono | Stiamo indagando sugli Ufo

blogo

(Di venerdì 24 maggio 2019) Con una dichiarazione al New York Post il portavoce Christopher Sherwood delha ammesso che si stanno ancora conducendo "ricerche e indagini su fenomeni aerei non identificati". Si tratta di una novità perché a partire dal 2012, quando venne chiuso l'Advanced Aerospace Threat Identification Program (Aatip), ilaveva sempre affermato di aver interrotto qualsiasi studio in tal senso.Sherwood ha invece ammesso che ilsta continuando a monitorare la situazione: "Il Dipartimento della Difesa è sempre preoccupato di identificare tutti gli aeromobili nel nostro ambito operativo, nonché di identificare qualsiasi funzionalità straniera che possa rappresentare una minaccia per la patria"E poi ha aggiunto: "Il Dipartimento continuerà a indagare, attraverso le normali procedure le segnalazioni di aeromobili non identificati rilevati dall'aviazione militare ...

MediasetTgcom24 : Usa, il Pentagono ammette: 'Stiamo indagando sugli Ufo' #alieni - LaStampa : Un’iniziativa governativa segreta denominata Advanced Aerospace Threat Identification Program «ha condotto ricerche… - geppy2911 : Ufo, clamorosamente il Pentagono finalmente ammette: 'Stiamo indagando s... -