Palermo | laurea honoris causa a Ovadia | Orlando ' uomo di cultura e pace'

liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019), 24 mag. (AdnKronos) - Il rettore dell’Università degli Studi diFabrizio Micari ha conferito lain 'Musicologia e Scienze dello Spettacolo' all'attore, regista e musicista Moni. Un riconoscimento "per la centralità dell’esperienza del canto e della musica

GiornaleLORA : Il Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari, ha conferito la Laurea honoris causa in… - NuovoSud : Laurea honoris causa a Palermo per Moni Ovadia in Musicologia - - LeViedeiTesori : Da oggi, il corso di laurea in musicologia e scienze dello spettacolo dell'università di Palermo ha un nuovo dottor… -