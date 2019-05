La madre di Deborah | «Picchiata da quando allattavo Avevo paura che me la portassero via»

Monterotondo - applausi alle esequie del padre ucciso ma Deborah e sua madre non ci sono : "Sei un grande": tra cori e applausi , in tanti oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Lorenzo Sciacquatori, l'uomo di 41 anni ucciso dalla figlia Deborah di 19 anni durante l'ultima violentissima lite familiare avvenuta domenica scorsa. Era gremita la chiesa di Santa Maria Verrgine del Carmelo di Monterotondo in cui si sono solti i funerali dell'ex pugile. Ma era vistosa l'assenza delle due donne protagoniste, loro malgrado, di una storia ...

Deborah Sciacquatori - la 19enne che ha ucciso il padre ai pm : “La notte avevo il timore che ammazzasse mia madre” : “Io e mamma non credevano più nel futuro. Per questo non siamo mai nemmeno andate al pronto soccorso per farci medicare, per questo non abbiamo mai denunciato“. Così Deborah Sciacquatori, la 19enne che domenica 19 maggio a Monterotondo, vicino a Roma, ha sferrato un colpo fatale al padre, poi morto, ha spiegato ai pm che indagano sull’accaduto come hanno fatto lei, la madre e la nonna a sopportare i maltrattamenti e le violenze ...