India | bimba di 2 anni muore folgorata dal caricabatteria del telefono | nessun indagato

(Di venerdì 24 maggio 2019) Una terribile tragedia si è verificata a Jahangirabad, in, dove una piccoladi due soli dueè morta. La piccola avrebbe messo in bocca un cavo deldi uncellulare, il quale era stato lasciato attaccato alla presa di corrente da persone non meglio identificate. Lastava curiosando vicino la presa elettrica, e ovviamente non credeva che potesse prendere la corrente: la scossa è stata potentissima, la piccola è stata subito soccorsa con l'ambulanza, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. I nonni sono rimasti sotto choc. Incidente domestico Sul caso la Polizia locale ha aperto un'indagine, al termine della quale - viste anche le circostanze -o è finito nel registro degli indagati. Il fatto è stato archiviato come incidente domestico. Secondo quanto ...

