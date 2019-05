Governo | Cottarelli | “Andrà avanti dopo le Europee Errori? I condoni fiscali

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2019) “Non cadrà, credo che andrannoe si metteranno d’accordole elezioni. Potrebbe esserci una crisi politica solo con una crisi economica”. Queste le parole di Carlo, direttore dell’Osservatorio conti pubblici dell’Università Cattolica di Milano al Wired next fest. Sul reddito di cittadinanza, invece, definisce l’azione dell’esecutivo come un approccio alla “Robin Hood”: “Si chiedono prestiti per finanziare misure che sarebbero legittime. Robin Hood dava i soldi ai poveri rubando ai ricchi, qui diamo soldi ai poveri andando in banca a chiedere fondi”. L'articolo: “Andràle? I, incentivano l’evasione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

