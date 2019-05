De Laurentiis mai banale | “Se Sarri va alla Juve c’è più gusto a vincere lo scudetto…”

calcioweb.eu

(Di venerdì 24 maggio 2019) Mai. Pungente, come sempre. Ogni volta che il presidente del Napoli Aurelio Derilascia qualche dichiarazione, fa sempre parlare di sé. E lo ha fatto anche in questo caso, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli nel giorno del suo compleanno. Ecco le sue parole. “A Quagliarella darei un posto d’onore, poi bisognerà capire con il tecnico come muoversi. Nel suo caso dipende esclusivamente dvolontà di Quagliarella, non giocandole tutte potrebbe usurarsi di meno.ntus? Dipende da lui, è maggiorenne. Uscito da casa nostra noi non possiamo che augurargli successo. Tiferò per la sua squadra in finale a Baku, sarei felicissimo vincesse. Ci sarebbe piùse venissentus e noi vinciamo lo scudetto il prossimo anno. Dovremo coronare ancora di più quello che stiamo facendo con il massimo che è lo scudetto, ma anche la Champions non ...

