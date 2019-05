Scontro tra 3 auto sulla Colombo | 4 persone ferite

romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – È di quattro feriti, tra i quali due giovani, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 in via Cristoforo, all’incrocio con via Cesare Federici. Tre lecoinvolte. Feriti due minori che sono stati portati all’ospedale Bambino Gesu’, uno in codice rosso e uno in codice giallo, mentre due adulti sono stati soccorsi al San Camillo, uno in codice rosso e uno in codice giallo. L’intervento e’ stato effettuato dagli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale. L'articolotra 3: 4proviene da RomaDailyNews.

