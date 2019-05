romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Roma – E’ stataa Roma, presso il porto turistico di, l’‘Mare2019′ l’attivita’ che dall’1fino al 15 settembre vedra’ impegnati circa 3.000 uomini e donne della Guardia Costiera a tutela di bagnanti e diportisti e per la corretta fruizione delle spiagge e del mare. Per vigilare sul regolare svolgimento delle attivita’ ricreative e commerciali e per tutelare l’ecosistema marino saranno coinvolti nell’, arrivata quest’anno alla 28a edizione, oltre 300 mezzi navali e 15 mezzi aerei dislocati lungo gli 8.000 km di coste italiane, sul Lago di Garda e sul Lago Maggiore. Lo scorso anno l’‘Mare’ ha salvato 1.703 persone, sequestrato 20.000 attrezzature balneari, soccorso ben 716 unita’ da diporto e restituito alla libera ...

romadailynews : Presentata a #Ostia operazione ‘Mare sicuro 2019’: al via 1° giugno: Roma – E’ stata… -