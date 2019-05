Le prime voci su Samsung Galaxy A70S gli attribuiscono una fotocamera-record da 64

Le prime voci su Apple Watch 5 : (Foto: Apple) Apple Watch 5 ossia la quinta generazione dell’orologio intelligente del colosso di Cupertino è già in fase di definizione, seppur la sua uscita non sia per nulla vicina. Le prime indiscrezioni riguardano soprattutto lo schermo e le funzionalità di monitoraggio della salute e dei parametri fisici che dovrebbero migliorare in modo sensibile. Si parla già dunque della generazione prossima dello smartWatch della mela morsicata ...