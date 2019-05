Hertz - A noleggio la spiaggina Fiat 500 Jolly Icon-e

quattroruote

(Di giovedì 23 maggio 2019) Bilanci in decisa crescita per il segmento top di: nel 2018 Selezione Italia, il ramo della società diche strizza locchio alle vetture di fascia alta prodotte nel nostro Paese (in catalogo Maserati, Alfa Giulia, 4C e Stelvio, Abarth) ha raddoppiato i volumi. "Un segnale incoraggiante - spiega Massimiliano Archiapatti, ad e direttore generale diItalia - che ci ha spinti a proseguire sulla strada del lusso. Nasce così la partnership con Garage Italia, lhub di design creato da Lapo Elkann e guidato dallo scorso settembre dall'ad Enrico Vital: lultima perla è lica500-e by Garage Italia che verrà offerta ain tre città italiane (Roma, Firenze e Milano) e in alcune note località di villeggiatura come la Costiera sorrentina e la Costa Smeralda. La tariffa? Circa 300 euro al giorno.Elettrica. La rivisitazione in chiave moderna della 500 ...

federturismo : Hertz elettrizza il noleggio con lo stile anni ’60 di #Fiat500 Jolly “Spiaggina” Icon-e by Garage Italia // #Aniasa - Primapressit : Sapore vintage per il noleggio della 'Spiaggina' di Hertz, la 500 open-air di Garage Italia - mobisostenibile : RT @BlogMotori: @HertzOfferteIT porta il #retrofit nel noleggio: ecco la Fiat 500 Jolly “#Spiaggina” Icon-e by #GarageItalia -