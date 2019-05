Elezioni Europee 2019 - primi risultati : in Olanda vincono i laburisti : Dai primi exit poll in Olanda risultano vincitori i laburisti di Frans Timmermans: secondo questi dati al PvdA andrebbero cinque seggi su 26, con un incremento di due rispetto alle precedenti Elezioni Europee.Continua a leggere

Europee 2019 - in Olanda già chiusi i seggi : a sorpresa laburisti in testa agli exit poll : La formazione di Frans Timmermans primo partito davanti ai popolari del premier in carica Mark Rutte. Solo quarti i sovranisti dati per favoriti

Programma M5S elezioni Europee 2019 : i 6 punti presentati : Programma M5S elezioni europee 2019: i 6 punti presentati Il MoVimento 5 Stelle è una forza politica relativamente giovane. L’Europa, o meglio la relazione tra il nostro Paese e le istituzioni europee, ha rappresentato un argomento talvolta divisivo per la base del MoVimento. Tra chi, soprattutto in passato ha avuto una posizione fortemente critica verso l’Europa con spinte anti-europeiste, e chi invece pur ritenendo sbagliate ...

Elezioni Europee 2019 : Salvini “puntiamo al 30% - sento affetto in giro” : Elezioni europee 2019: Salvini “puntiamo al 30%, sento affetto in giro” Lui dice che ai sondaggi crede sempre molto poco. Eppure quelle stesse rilevazioni, su cui ora vige silenzio tombale, lo davano come favorito con ampio margine alle Elezioni europee di domenica 26 maggio. Matteo Salvini lo sa bene e, in linea con la fase zen più volte annunciata, in collegamento con L’Aria che tira non si sbilancia. A Myrta Merlino che gli ...

Schede elezioni Europee 2019 : che fine faranno dopo lo spoglio : Schede elezioni europee 2019: che fine faranno dopo lo spoglio Schede elezioni europee 2019: in merito alla prossima consultazione elettorale stiamo provando a raccontare vari aspetti, comprese alcune curiosità. Come ad esempio le modalità con cui talvolta viene infranta la normativa che viene la pubblicazione dei sondaggi quindici giorni prima del voto di cui abbiamo parlato in questo nostro articolo. Qui invece trattiamo un altro aspetto ...

Programma Pd Europee 2019 punto per punto. I temi affrontati : Programma Pd europee 2019 punto per punto. I temi affrontati Programma Pd e confronto con le altre forze politiche. Manca pochissimo al termine della campagna elettorale per le elezioni europee di domenica 26 maggio. Una campagna molto poco incentrata sui temi che riguardano l’Europa e fortemente condizionata dalla vita politica interna del Paese, come testimoniato dalle continue schermaglie tra i due alleati di governo cioè M5S e Lega ...

Documenti validi per votare alle elezioni Europee e amministrative 2019 : Documenti validi per votare alle elezioni europee e amministrative 2019 Domenica 26 maggio non si voterà solo per le elezioni europee, ma anche per le amministrative (la lista dei Comuni è disponibile sul sito del Ministero dell’Interno). A queste si aggiungono anche le elezioni regionali (in Piemonte) e quelle suppletive alla Camera, ma solo nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, collegio uninominale n. 4 (TN) e n. 6 (Pergine ...

Elezioni Europee 2019 al via : oggi si vota in Olanda e Regno Unito - nonostante la Brexit : Sono iniziate ufficialmente le Elezioni europee. oggi si vota in Olanda e Regno Unito, nonostante la Brexit, rimandata a fine ottobre. I Paesi Bassi eleggeranno 26 eurodeputati, i britannici 73. Domani si vota in Irlanda e Repubblica Ceca, sabato in Slovacchia, Lettonia e Malta e domenica in tutti gli altri Paesi, compresa l'Italia.

Silenzio elettorale Europee 2019 : sanzioni e come funziona la propaganda : Silenzio elettorale europee 2019: sanzioni e come funziona la propaganda Domenica 26 maggio 2019, importante giornata elettorale: italiani chiamati al voto per le Elezioni europee ma non solo; sono oltre 3.800 i comuni in cui si rinnoverà il consiglio cittadino e si eleggerà il sindaco, il Piemonte voterà anche per il Governatore e la giunta regionale. A che ora parte il Silenzio elettorale La legge italiana regolamenta in maniera ...

Elezioni Europee 2019 : data elezioni - chi vota e come si vota : Domenica 26 maggio 2019 si terranno in Italia le elezioni europee: i cittadini, in quella data, saranno chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento europeo. Andiamo a vedere qual è la data e come si vota alle elezioni europee, chi può votare, quando si vota negli altri Paesi, grazie a una guida breve e pratica per prepararsi al voto.Continua a leggere

Campagna elettorale Europee 2019 : comizi di chiusura dei partiti - le date : Campagna elettorale europee 2019: comizi di chiusura dei partiti, le date Si avvicina la data del voto per le elezioni europee 2019 e la Campagna elettorale sta per chiudersi. Tutti i partiti sono pronti a tenere gli ultimi comizi, spargendosi in diverse città dell’Italia e in altrettanto differenti date. Andiamo quindi a vedere quali sono gli ultimi comizi dei partiti politici, in cui si darà appuntamento agli elettori alle urne domenica 26 ...

Elezioni Europee 2019 - l’Olanda va alle urne con sobria indifferenza : Mentre l’Italia ha trasformato il voto di domenica in un referendum sul governo, l’Olanda si affaccia alle urne con la sobria indifferenza che caratterizza gli appuntamenti politici di questo paese. Non che gli olandesi ignorino la politica ma oltre all’endemica declinazione pratica di qualunque attività umana (serve, va fatto, facciamolo, ma le emozioni riserviamole al privato) da cui l’olandese proprio non riesce a fuggire, la ...

ELEZIONI Europee 2019/ Alli - Ap - : l'Europa riparte solo da famiglie e imprese : ELEZIONI EUROPEE 2019: Recuperare le radici cristiane, puntare sulla difesa comune, realizzare gli Stati Uniti d'Europa. Sono le sfide decisive.

Europee 2019 - e se arrivasse una donna a capo della Commissione? : E se arrivasse una donna alla guida dell’Europa? Finora, nei suoi 60 anni di vita, da Walter Hallstein in poi, la Commissione europea è sempre stata presieduta da un uomo. L’attuale presidente è il lussemburghese Jean-Claude Juncker, che lascerà l’incarico con le elezioni di maggio. Ci sono sette donne candidate alla presidenza. Cinque per l’Alleanza dei Democratici e dei Liberali in Europa: Margrethe Vestager, Violeta Bulc, ...