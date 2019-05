Roma | 21enne denuncia violenza in strada | si indaga per stuprodi gruppo

tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Nella notte tra sabato e domenica, unaetiope si è presentata in lacrime in un locale dicendo di essere stata aggredita e abusata

fattoquotidiano : Roma, 21enne entra in una discoteca in lacrime: “Mi hanno violentata in tre”. Indaga la Squadra Mobile della Capita… - allnews24eu : Orrore a Roma, ragazza stuprata fuori da discoteca - AllNews24 - Una ragazza 21enne di origine africana ha denunc… - CorriereCitta : Shock a Roma, 21enne trovata in strada in stato confusionale: vittima di uno stupro di gruppo… -