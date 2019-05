Rivolta in carcere a Campobasso | detenuti barricati nella struttura | materassi in fiamme

Rivolta dei detenuti nel carcere di Campobasso : bruciati materassi e lenzuola nelle celle : Una vera e propria Rivolta è in atto nel penitenziario di Campobasso: una ventina di detenuti si sono barricati all'interno della struttura ed hanno appiccato il fuoco a diversi oggetti, compresi materassi e brande. Al momento non sono ancora note le ragioni che hanno portato alla clamorosa protesta, anche se è trapelata la voce che non sia stato gradito l'arrivo di una nuova direttrice, Irma Civitareale.

