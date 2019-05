Nuovo allenatore Juventus | dal sito ufficiale arriva un indizio…

Radio Sportiva : 'Guardiola sarà il Nuovo allenatore della Juventus - contratto di 4 anni' : Sono ore bollenti per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Dopo l'addio, annunciato in conferenza stampa, di Massimiliano Allegri, è iniziata la corsa alla panchina bianconera. Didier Deschamps, uno dei nomi circolati negli ultimi giorni, ha annunciato di non volere lasciare la Nazionale francese e si è tirato fuori dalla corsa. Si è parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore che non è certamente gradito ai vertici del Chelsea, ...

Mourinho Nuovo allenatore Juventus?/ 'Repubblica' - 'Mou ha detto no' : i motivi : Mourinho nuovo allenatore Juventus, le ultime notizie: avrebbe la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo. Il giudizio di Biasin.

Juventus - Jurgen Klopp è il Nuovo allenatore ideale : geigenpressing - gol e spettacolo per puntare alla Champions : Juventus alla ricerca del nuovo allenatore ideale,il miglior profilo è quello di Jurgen Klopp: idee tattiche, gol e spettacolo per dare l’assalto alla Champions League Il rinnovo di Massimiliano Allegri sembrava una formalità, ma il finale di stagione della Juventus ha portato con sè diverse spaccature che, giorno dopo giorno, hanno aperto una crepa impossibile da sanare. Il comunicato di venerdì ha messo il tutto nero su bianco: ...

Pistocchi a Radio Kiss Kiss Napoli : “La Juventus ha già scelto il Nuovo allenatore” : Maurizio Pistocchi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambio in panchina per la Juventus: “Vi sembra possibile che la Juve chiuda tutti i rapporti con Allegri senza avere già un accordo con un altro allenatore? La Juventus è un grande club e se ha deciso di separarsi è perché il tecnico dell’anno prossima l’ha già preso”. Leggi anche : Ceccarini a KK: ” L’Atalanta è una bottega cara, non sará facile per il ...

Nuovo allenatore Juventus - l’indizio di Lippi : “io e Allegri simili. Appena finiranno Champions ed Europa League sapremo…” : A margine dell’Hall of Fame Figc a Firenze, Marcello Lippi ha commentato l’addio fra Massimiliano Allegri e la Juventus, indicando un allenatore in lotta per le competizioni europee come possibile sostituto Con la separazione fra Juventus e Massimiliano Allegri “credo che sia finito un ciclo, e poi per vari motivi che non conosco, perché non ho ancora parlato con Allegri, è stato deciso di non prolungare il rapporto. Non ...

Panchina Reggina - secondo Wikipedia sarà Colantuono il Nuovo allenatore [FOTO] : Panchina Reggina – La stagione per la Reggina è andata in archivio con la sconfitta nel secondo turno di playoff contro il Catania, la dirigenza amaranto è già al lavoro per preparare la prossima stagione, si tratta di un club ambizioso che punterà senza mezzi termini alla vittoria del campionato. Il primo tassello da incastrare sarà quello dell’allenatore, diverse soluzioni al vaglio del club amaranto: da Mimmo Toscano a Serse ...

Allenatore Juventus : Inzaghi pista concreta - Conte non tramonta - ma spunta un Nuovo candidato! : Allenatore Juventus ancora da decidere e valutare nel corso delle prossime settimane. La società bianconera pensa al futuro e si prepara a metter le mani sulla nuova guida tecnica in vista del futuro. Come trapelato nelle ultime indiscrezioni, la Juventus starebbe valutando molto attentamente la pista Simone Inzaghi. Un profilo affascinante che potrebbe trovare riscontri […] More

Juventus - Nuovo allenatore : spiraglio Conte - c’è il nuovo retroscena. Ecco i 5 candidati : nuovo allenatore Juventus- Dopo la festa scudetto e l’addio di Barzagli e Allegri dinanzi al proprio pubblico, la Juventus si prepara alla riflessione in vista del prossimo futuro. Chi sarà il nuovo allenatore bianconero? Tanti i nomi, tante le supposizioni, ma la sensazione è che la società bianconera sceglierà un profilo equilibrato in ottica futura. […] L'articolo Juventus, nuovo allenatore: spiraglio Conte, c’è il nuovo ...

Allegri : “Il Nuovo allenatore della Juventus avrà una squadra vincente. Futuro?…” : Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari tra Juventus e Atalanta nella 37esima giornata di Serie A e le celebrazioni dello scudetto: “Il nuovo allenatore della Juventus dovrà portare avanti questa squadra che è vincente. In Champions siamo arrivati al doppio confronto in condizioni non normali. Dopo la partita di Madrid ho dovuto mettere al riparo il campionato perché ...

Nuovo allenatore Juventus - Sarri e Inzaghi in pole. Nedved svela : “abbiamo le idee chiare” : Salgono le quotazioni di Sarri ed Inzaghi per il posto di Nuovo allenatore della Juventus: la società bianconera, secondo le parole di Nedved, ha le idee chiare Preso atto della decisione comune di società e Massimiliano Allegri di non proseguire insieme, la Juventus è alla ricerca di un Nuovo allenatore per la prossima stagione. Secondo quanto dichiarato da Gianluca di Marzio ai Sky Sport, Maurizio Sarri e Simone Inzaghi sarebbe due dei ...

Calciomercato Juventus : Chiesa sarebbe un obiettivo a prescindere dal Nuovo allenatore : Federico Chiesa sarebbe il nome più caldo del Calciomercato della Juventus. La grande stagione vissuta in viola, la giovane età e un talento su cui nessuno può discutere lo avrebbero fatto balzare in testa alla lista della spesa stilata da Paratici e Nedved. Sull’azzurro il pressing sarebbe già scattato da tempo e non si fermerà adesso, nonostante il primo impegno per la dirigenza bianconera sia quello, ovviamente, di trovare il sostituto di ...

Nuovo allenatore Juventus - da Sarri a Guardiola : ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Nuovo tormentone in casa Juve. Chi sarà il Nuovo tecnico bianconero? È ancora un rebus tutto da risolvere quello relativo all’erede di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: tra speranze e piste facilmente raggiungibili, la società di Andrea Agnelli sta sondando varie piste e le negoziazioni decolleranno nei prossimi giorni. Il sogno resta Mauricio Pochettino: […] More

Lione - Sylvinho lascia la Selecao : l’ex Inter sarà il Nuovo allenatore del OL : Il Lione ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta del brasiliano Sylvinho che proprio ieri ha lasciato il suo ruolo come collaboratore del commissario tecnico del Brasile, Tite, e che secondo RMC Sport avrebbe già trovato un accordo con l’Olympique. L’ex giocatore prenderà il posto di Bruno Genesio. A sceglierlo il futuro ds del club francese, il connazionale ed ex giocatore del Lione, Juninho. Il 45enne Sylvinho, che in ...

Calciomercato Juve : Nuovo allenatore in arrivo - nella lista c'è pure Inzaghi (Rumors) : Via, la caccia al sostituto di Massimiliano Allegri è partita. La Juventus ha bisogno di un nuovo allenatore, visto che a fine stagione si separerà dall'attuale tecnico e sono tante le ipotesi messe in piedi. Sussurri di Calciomercato oppure ipotesi reali? Tra i nomi ci sono quelli di big come Guardiola e Conte, ma anche di allenatori come Mihajlovic e Simone Inzaghi che hanno portato a casa dei risultati importanti in questa stagione. Facciamo ...