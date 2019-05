L’intelligenza artificiale è più brava dei radiologi a individuare il tumore ai polmoni

Tumore al polmone : L’intelligenza artificiale di Google batte il medico nella diagnosi : Intelligenza artificiale ‘targata’ Google Health batte radiologi esperti nella diagnosi precoce del Tumore ai polmoni. Un nuovo sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare piccoli noduli polmonari maligni dalle tomografie computerizzate al torace, “con prestazioni analoghe o superiori a quelle di radiologi esperti“, è descritto dal team di ricercatori del Google Health Research di Mountain View e della ...

Il micio domestico diventa una tigre con L’intelligenza artificiale di Nvidia : Oltre ai volti umani, l’Intelligenza Artificiale di Nvidia è capace di cambiare anche il muso degli animali domestici. Grazie a un nuovo algoritmo pubblicato online, il micio domestico può diventare una tigre, l’amabile cagnolino un lupo, ad esempio. Il merito è del progetto PetSwap, che ha adattato la già nota tecnica di deepfakes per applicarla ad animali, uccelli, ma anche cibi e fiori. Si parte da un’immagine che ritrae ...

L’intelligenza artificiale nei tribunali fa ancora paura. Ma in realtà può essere davvero d’aiuto : I giuristi si allarmano per le macchine, per la robotica che sta invadendo le nostre vite e per le sperimentazioni di intelligenza artificiale. Taluni si scagliano contro questi mostri che renderebbero l’uomo un cyborg senza coscienza, distruggendo millenni di pensiero umanista e antropocentrico. Altri si dannano per comprendere le responsabilità per danni causati dalle macchine intelligenti: basti pensare a quali controversie potranno nascere ...

Alzheimer - così L’intelligenza artificiale aiuta a recuperare i ricordi svaniti : Una memoria virtuale, di riserva, a portata di smartphone in qualunque momento della giornata. Un prezioso alleato per le persone colpite dall’Alzheimer, nelle prime fasi dopo la diagnosi della malattia, scandita da perdita di memoria e disorientamento. Si chiama ‘Chat Yourself’ ed è un esempio di applicazione dell’intelligenza artificiale contro le demenze, che aiuta chi soffre di Alzheimer a ricordare aspetti fondamentali della propria vita: ...

Gli enigmi dell’archeologia? Ora si risolvono con L’intelligenza artificiale : Usare l’intelligenza artificiale per risolvere uno dei “puzzle” più complessi che impegna gli archeologi da sempre, ovvero riconoscere e mettere insieme le migliaia di frammenti ceramici che emergono abitualmente durante gli scavi. E’ questo il risultato di ArchAIDE, un progetto europeo coordinato dal Laboratorio MAPPA del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa che ha portato alla realizzazione di una innovativa App ...

Fashion Flair - la prima collezione di moda co-creata dalL’intelligenza artificiale di Huawei e da Annakiki : Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Huawei Fashion Flair Una sfilata unica al mondo è quella che è andata in scena a Milano il 9 maggio. Di fronte a un parterre composto da celebrity nazionali e internazionali e ...

L’intelligenza artificiale di Huawei P30 crea una collezione di moda : (Foto: Huawei) L’intelligenza artificiale non è un’innovazione solamente fredda e razionale, ma ha ormai raggiunto livelli evolutivi così alti e sorprendenti da poter co-firmare addirittura una collezione di moda. Il primo progetto sperimentale di questo tipo ha dato alla luce la speciale applicazione Fashion Flair, vedendo come autori di una capsule collection da un lato proprio l’A.I. a bordo dei top di gamma Huawei P30 e ...

Ricerca : L’intelligenza artificiale “svela” la depressione nelle parole dei bimbi : Intelligenza artificiale in aiuto di psichiatri e psicologi, per ‘svelare’ segni di depressione nei bimbi. Un algoritmo si è rivelato in grado di rilevare i segnali di ansia e depressione nei discorsi dei bambini, aprendo così la strada a una nuova tecnica facile e veloce per diagnosticare condizioni difficili da individuare e spesso trascurate nei giovanissimi pazienti. E’ quanto emerge da una Ricerca pubblicata sul ...

Microsoft Word userà L’intelligenza artificiale per produrre testi con meno errori : Scrivere comporta una creatività che al momento solo gli esseri umani hanno. Però non si può fare a meno anche delle competenze necessarie per comporre testi corretti sotto il punto di vista grammaticale e sintattico. Chi ha la dote della creatività, ma scricchiola sulla grammatica, presto potrà beneficiare dell’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di Microsoft Word. Come spiega Microsoft sul blog ufficiale, l’Intelligenza ...

Da Google L’intelligenza artificiale che dimostra i teoremi matematici : Un'équipe di scienziati di Google ha insegnato a un'intelligenza artificiale come dimostrare teoremi matematici nell'ambito dell'algebra lineare e del calcolo complesso. E l'Ai ci è riuscita con successo

L’intelligenza artificiale di IBM arma segreta di un club di calcio inglese per vincere le partite : L’Intelligenza Artificiale può far diventare vincente una squadra di calcio scarsa. La dimostrazione è quanto accaduto nel Regno Unito con il Leatherhead Football club, una squadra impegnata nel 7 ° livello del campionato inglese. Al posto dei professionisti, qui giocano autisti, venditori di automobili e commessi. Dopo le prime cinque partite di campionato era classificata al ventesimo posto, ha chiuso il campionato in ottava posizione. ...

Come funziona il supermercato di Walmart gestito dalL’intelligenza artificiale : Un negozio di Walmart a Wshington (foto: NICHOLAS KAMM/AFP/Getty Images) La spesa tradizionale, oramai, è solo un vago ricordo. Walmart, la più grande catena di negozi al dettaglio al mondo, ha aperto vicino a New York un supermercato gestito in gran parte dall’intelligenza artificiale. Irl, questo il nome del progetto, che sta per Intelligent Retail Lab (Laboratorio al dettaglio intelligente) si estende su una superficie di più di 4mila ...

L’intelligenza artificiale spaventa gli americani : per il 57% degli elettori è una minaccia : Secondo un sondaggio condotto da ScottRasmussen.com, per il 57% degli elettori statunitensi l’intelligenza artificiale rappresenta in qualche modo una minaccia per la razza umana, mentre per il 16% è una minaccia molto seria. Gli elettori più giovani sono più preoccupati rispetto agli elettori con oltre 50 anni, e i repubblicani lo sono poco di più rispetto a democratici e indipendenti. L'articolo L’intelligenza artificiale spaventa ...

Pubblicato il primo libro scientifico scritto dalL’intelligenza artificiale - è gratis ma è un po’ soporifero : L’editore Springer Nature ha Pubblicato quello che definisce il primo libro scientifico scritto da un’Intelligenza Artificiale. Si intitola “Batterie agli ioni di litio: un riassunto della ricerca contemporanea generato da una macchina”, si tratta di un prototipo e, più che i contenuti, l’aspetto interessante è che permette di capire come un computer può scrivere un libro. A scriverlo, infatti, è stato un algoritmo ...