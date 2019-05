Juventus | Lotito prova a blindare Milinkovic-Savic | “nostra intuizione | valorizzato dalla

Calciomercato Juventus - accordo di massima con Milinkovic-Savic ma Lotito è un osso durissimo : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato negli ultimi giorni l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, sta per iniziare un nuovo progetto con l’obiettivo di tentare l’assalto alla prossima Champions League. La prima situazione riguarda il sostituto in panchina ma la dirigenza lavora intensamente anche sul mercato della prossima stagione. Secondo ...

Inzaghi-Juventus? Lotito fa il punto della situazione : Lazio, Claudio Lotito è stato interpellato in merito al futuro di Simone Inzaghi, uno dei papabili per il dopo-Allegri alla Juve “E’ un problema che per me non si pone: io sono indisponibile, non so cosa voglia fare lui...“. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fatto capire chiaramente che intende trattenere a tutti i costi il suo allenatore Simone Inzaghi, fresco di vittoria della Coppa Italia. “Il ...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito… : Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Però, il tecnico della Lazio fresco di vittoria della Coppa Italia, è un “pupillo” di Lotito. Guai a toccarlo, in virtù del rapporto che c’è tra i due, come affermato dallo stesso patron biancoceleste. Ecco le parole in merito nel corso di un forum al Corriere dello Sport. “Inzaghi alla Juve? E’ un problema che per me non si ...