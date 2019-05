Europee – Spot | programmi | siti ufficiali | che confusione fuori dai social Ecco come i

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Da un video di 20 secondi di Matteo Salvini a un sito realizzato apposta dal M5s (dove Luigi Di Maio non compare) fino al programma “vecchia maniera” del Pd. Com’è che le forze politiche che si presentano alle elezioni comunicano le loro linee-guida per “cambiare l’Europa”,tutti promettono? Messi da una parte banchetti e volantinaggi, ilfatto.it ha analizzatoi partiti promuovono i rispettivi(se ne hanno) per ledel 26 maggio sui rispettivi. Con la premessa che la legge non obbliga a depositare un programma (accade invece per il Rosatellum), ne viene un panorama molto vario. La Lega (cioè Salvini, Salvini ovunque) La Lega appareil partito in testa ai sondaggi, ma al momento non c’è nessun programma ufficiale del partito sul sito leganord.org. Allo stesso link si può invece leggere il manifesto ...

