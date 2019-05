Cartabianca si allunga di dieci minuti ma sfora lo stesso Mannoni si arrabbia

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Ava in scena lomento dellomento e Mauriziosi. Martedì sera il programma di Raitre comincia alle 21.30 per colpa delle tribune elettorali piazzate subito dopo Un posto al sole. Un ostacolo che Bianca Berlinguer cerca a sua volta di superare recuperando il tempo perso in coda, in accordo con la rete.Ma anziché chiudere a mezzanotte e, il talk siulteriormente, con annessa reazione imbufalita di, che apre Linea Notte alle 00.16. “Cominciamo molto tardi, stavoltadimento erano stati concordati, anche se in realtà ne sono stati presi molti di più. Vale sempre il vecchio detto che fidarsi è bene, con quel che ne segue”. Poco dopo, quando è ora di collegarsi con i vari TgR,rincara la dose: “Con tanto ritardo, non nostro ovviamente, andiamo dai colleghi delle sedi regionali...”.prosegui la ...

