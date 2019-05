Beat Saber esce dall' accesso anticipato ed è disponibile su Steam e lo store di Oculus

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019)Games ha annunciato che il suo rhythm game, è finalmente uscitosu PC.Lo studio di sviluppo tiene a precisare che nuovi contenuti arriveranno nel gioco in futuro, ma ha deciso di pubblicare la versione definitiva in quanto soddisfatti della stabilità del gioco. I prossimi contenuti aggiungeranno nuovi livelli gratuiti, pacchetti musicali scaricabili e nuovissime funzionalità.La versioneora sue sullodicontiene, oltre a nuove impostazioni grafiche, illuminazione realistica, un nuovo sistema di punteggio più preciso ed una correzione di numerosi bug, anche l'editor che vi permetterà di creare i vostri livelli personalizzati.Leggi altro...

