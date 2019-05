Valzer panchine – Anche Ancelotti nella girandola allenatori

forzazzurri

(Di martedì 21 maggio 2019)– Il portale news dell’agenzia di scommesse SNAI ricostruisce lo scenario presente e traccia quello futuro.in Serie A – Le prime 6 classificate in Italia non hanno certezza di chi sia l’allenatore della prossima stagione. Fino a qualche giorno fa il Napoli era escluso da questi discorsi, oggi non più. Lo scenario Sembra incredibile eppure è successo. Le prime 6 squadre della classifica in serie A potrebbero cambiare allenatore o stanno per farlo. A cominciare dalla Juventus campione d’Italia da 8 anni di fila, per proseguire con l’Inter mortificata domenica a Napoli e con il rischio di non partecipare alla prossima Champions League, proseguendo con il Milan che ha Gattuso fortemente in bilico, fino alla Roma che ha un tecnico a scadenza come Ranieri. Di conseguenza,Atalanta e Napoli potrebbero essere coinvolte...

