Una corte d’appello francese ha ordinato che vengano riprese le procedure per tenere in

I collettivi contro il comizio di Fiore a Bologna : Una trentina in corteo : Il leader di Forza Nuova parlerà alle 18.30 in piazza Galvani. Gli universitari stanno cercando di forzare il blocco, la polizia li tiene a distanza.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole a Una causa antitrust contro Apple che riguarda il suo App Store : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato parere favorevole al proseguimento di una causa antitrust contro Apple, da parte di un gruppo di utenti di iOS, il sistema operativo degli iPhone e degli iPad. Nella loro causa, sostengono che

Alpini a Milano - adUnata 2019/ Grande sfilata in corso al raduno : corteo di 2.3 km : Alpini a Milano, adunata 2019. In corso la Grande sfilata per le vie del centro, un corteo lungo 2.3 chilometri: si andrà avanti fino alle 21

Anche un monaco può essere avvocato : lo stabilisce Una sentenza della Corte europea : I giudici della Corte dell'Unione europea si sono pronunciati su una questione che apre il dibattito su un binomio tra professione di fede e attività professionale forense. La questione apre lo scenario a prospettive maggiori Anche a coloro che hanno giurato fedeltà alla loro religione indossando la tonaca. Per stabilire che Anche un monaco può esercitare la professione di avvocato, i giudici di Lussemburgo sono andati contro un divieto che ...

GF - Gianmarco ha Una corteggiatrice : la confessione di Luca Onestini : Luca Onestini svela che Gianmarco ha una spasimante segreta al Grande Fratello Gianmarco Onestini è stato al centro della seconda parte di Mattino 5 oggi. Il concorrente del Grande Fratello ieri sera, durante la quinta diretta del programma, è stato protagonista per via della dichiarazione “d’amore” di Ivana Icardi. Oggi a Mattino Cinque, Luca Onestini ha parlato del fratello facendo una confessione inaspettata: “Un ...

Corte UE - via libera al tribUnale del Ceta : "Compatibile col diritto dell'Unione" : La procedura per la risoluzione delle controversie sugli investimenti adottata nell'ambito dell'accordo di libero scambio tra l'UE e il Canada, Ceta, è compatibile con il diritto dell' Unione Europea. ...

Torino - tribUnale di Torino conferma il licenziamento della maestra che insultò la polizia ad un corteo di CasaPound : “Si resta docenti anche fuori dalle aule”. Così il tribunale di Torino ha respinto il ricorso della maestra Lavinia Flavia Cassaro, presentato contro il suo licenziamento per “grave condotta” proposto dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte. L’insegnante, il 22 febbraio scorso, insultò le forze dell’ordine durante il corteo antifascista organizzato contro un’iniziativa di CasaPound a Torino. ...

Paola Cortellesi racconta Petra : 'È Una donna che si è liberata dai cliché femminili' - : Quattro storie gialle al femminile, dirette da Maria Sole Tognazzi e ispirate alla detective di Barcellona più famosa del mondo, Petra Delicado, protagonista dei bestseller di Alicia Gimenez-Bartlett,...

Ma cosa ci dice il cervello - la spia Cortellesi paladina dei deboli in Una commedia sonnacchiosa e perbenista : La coppia composta da Paola Cortellesi e dal marito regista Riccardo Milani torna per la quinta volta insieme con Ma cosa ci dice il cervello, lancio imponente di Vision Distribution in circa 500 copie, numeri da blockbuster americano. Non c’è da sorprendersi, la Cortellesi al botteghino è una garanzia: Italia Oggi ha calcolato che tra incassi in sala, home video e diritti tv, il valore dell’attrice romana s’aggira intorno ai 250 milioni, cifra ...

Paola Cortellesi - Una spia contro la maleducazione dell'Italia di oggi - : Qui siamo più ancorati alla realtà e alla cronaca di tutti i giorni». «Non ci sono formule da seguire per il successo» Il film esce giovedì in ben 600 copie, record della stagione: «Lo abbiamo appena ...

Paola Cortellesi - Una spia contro la maleducazione dell'Italia di oggi : Qui siamo più ancorati alla realtà e alla cronaca di tutti i giorni». Il film esce giovedì in ben 600 copie, record della stagione: «Lo abbiamo appena appreso - risponde l'attrice - la distribuzione ...

La scortecata : Emma Dante a Rovereto con Una favola sulla vanità : Un mondo rintracciabile anche nell'opera di Emma Dante , popolato da due vecchie brutte e sole che vogliono tornare giovani, da un re innamorato e ingannato e da fate pronte a fare incantesimi. La ...

A Calolziocorte è stata creata Una sorta di apartheid per i migranti : Zone rosse per i migranti. A Calolziocorte, in provincia di Lecco, il Comune a guida leghista ha approvato un nuovo regolamento che impedisce l'apertura di centri d'accoglienza in determinate zone ...

Una Vita anticipazioni : un corteggiatore per CARMEN - ecco chi è : Nelle prossime puntate italiane della telenovela Una Vita, la domestica CARMEN (Maria Blanca) avrà modo di approfondire la conoscenza di un suo spasimante, anche se dovrà mantenere “segreta” questa sua frequentazione perché la terribile Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), nel caso dovesse scoprirlo, potrebbe metterle i bastoni tra le ruote. Cerchiamo dunque di capire meglio come verrà introdotta questa storyline… Le anticipazioni ...