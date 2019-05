Un nuovo dispositivo Google Pixel è stato certificato dalla FCC | ma non è chiaro di cosa

Diabete - nuovo dispositivo per i malati siciliani : Sistema Flash Glucose Monitoring – FGM – per il monitoraggio della glicemia alle persone con Diabete di tipo 1 e al tipo 2 insulino dipendenti

Preparare il formaggio a casa? Sarà possibile - grazie a un nuovo dispositivo smart : Glen Feder è un uomo statunitense che ha vissuto per ben 15 anni in Francia. Dopo essere tornato nello stato di nascita, Glen si è trovato a dover dire “addio” a molti ottimi formaggi prodotti nel paese europeo famoso per i prodotti gastronomici. Proprio per sorvolare questo problema, l’inventore ha deciso di ideare Fromaggio e […] L'articolo Preparare il formaggio a casa? Sarà possibile, grazie a un nuovo dispositivo ...