Sorso | fino al 22 maggio i festeggiamenti religiosi per Santa Rita da Cascia

(Di martedì 21 maggio 2019) La cittadina di(Sassari) festeggiadacon quattro giorni di iniziative religiose, dal 19 al 22. Il simulacro della suora agostiniana è custodito nel santuario della Beata Vergine “Noli Me Tollere”, dove la tradizione vuole che la Madonna dopo esser apparsa a un muto abbia chiesto l'edificazione di tale struttura. Gli eventi della domenica, lunedì e martedì Domenica 19, dopo la celebrazione eucaristica delle 19:00, una fiaccolata si è snodata nel centro del paese. I fedeli all'uscita dal santuario hanno recitato il rosario percorrendo via Cappuccini, via Logudoro, via Mogena, via Tibula, Piazza San Pantaleo e infine il rientro al santuario mariano. Lunedì 20la Messa serale è stata celebrata dal padre predicatore, come di consueto, alle 19:00....

