Huawei | Google toglie Android | cosa succede adesso?

Con la rottura tra Google e Huawei il mondo si avvia verso una bipolarità permanente : La giornata del 20 maggio passerà alla storia come la data in cui inizia la lunga marcia verso un riassetto dell’ordine mondiale. Sono ormai in molti, compreso l’Economist, a parlare di nuova guerra fredda rievocando lo scontro tra USA e Unione Sovietica.Si tratta in verità di un qualcosa di molto diverso in quanto in passato gli Stati Uniti avevano a che fare con una potenza militare, in grado di esercitare una ...

Huawei accusa gli USA di bullismo e conferma di essere al lavoro con Google per trovare una soluzione al blocco importo dal governo Trump.

Decisa e orgogliosa la risposta di Huawei a Google e Trump : le ultime sul 5G : Si parla tanto in queste ore della diatriba che vede coinvolta Huawei con Honor, in riferimento alla diatriba con Google e più in generale Trump. Tra ieri e oggi tutti si sono soffermati sugli effetti potenziali, per quanto riguarda la questione della fornitura di ulteriori aggiornamenti software, tralasciando invece la causa. La vicenda trae origine dei recenti investimenti di Huawei sul fronte 5G, con gli Stati Uniti che senza girarci troppo ...

Google ha tolto Huawei Mate 2o Pro dalla lista degli smartphone che aderiscono al programma beta di Android Q

È presto per avere risposte complete, ma le prime risposte di Google e Huawei sono rassicuranti per i consumatori che oggi hanno uno smartphone del colosso cinese. Cosa succederà per i prossimi modelli? I problemi più grossi potrebbero sorgere con i modelli di smartphone futuri di Huawei, che non dovrebbero avere le più popolari app di Google e il negozio di applicazioni Google Play Store...

Huawei e Google - ecco cosa succede ora a smartphone e tablet : Ventiquattr'ore dopo la bomba sganciata da Google sulle spalle di Huawei, il dipartimento del Commercio statunitense ha concesso una licenza temporanea di 90 giorni al colosso cinese per smaltire gli ordini già effettuati prima del 15 maggio – giorno in cui Trump ha inserito l'azienda nella blacklist commerciale a causa di una presunta minaccia alla sicurezza nazionale statunitense – e avere una fornitura garantita ...

Huawei perde Google - la Silicon Valley chiamata alle armi : guerra per la supremazia tecnologica : Ciò che sta accadendo in queste ore tra Huawei e alcune delle più importanti aziende tech americane è molto più che una semplice questione di mercato. Potrebbe essere...

Guerra Google-Huawei - ecco cosa cambia nei nostri cellulari : Quali sono i primi effetti dello scontro Google-Huawei? Google ha annunciato di adeguarsi alle scelte del governo degli Stati Uniti che ha deciso il boicottaggio di prodotti tecnologici cinesi....

GOOGLE vs Huawei/ Usa-Cina - ecco chi sono le prime vittime della guerra : Ieri GOOGLE ha deciso di toglierle la licenza Android a HUAWEI. È un nuovo capitolo dello scontro globale Usa-Cina. Gli effetti

Google si adegua al blocco di Trump : “Niente forniture alla cinese Huawei” : Il blocco delle forniture di Google a Huawei va molto oltre l’impatto sul mercato degli smartphone, e anche oltre la disputa commerciale tra Usa e Cina, o gli allarmi per la sicurezza nazionale legati allo sviluppo della nuova rete 5G per le telecomunicazioni. In realtà è un potente colpo sferrato da Washington nella sfida contro Pechino per la sup...

Google chiude con Huawei - cosa succede adesso : Ieri è arrivata la notizia della rottura di Google e Huawei, con la volontà del primo di sospendere ogni attività portata avanti con il colosso tecnologico...

Google vs Huawei. È iniziata la guerra fredda della tecnologia e le sue conseguenze sono controintuitive : Siamo cresciuti con una rete Internet, e l’eccezione cinese della rete censurata. Diventeremo grandi in un mondo con più Internet, divise, e con la mano pubblica che stringe in un pugno le aziende private

Huawei senza Google è un simbolo della nuova Guerra fredda : Milano. La decisione di Google di sospendere le licenze di Android a Huawei, su impulso delle direttive del dipartimento del Commercio americano, è il colpo più pesante inferto nella Guerra tecnologica in corso tra America e Cina. E’ anche il primo provvedimento di questo conflitto a bassa intensità

A seguito della decisione del presidente Donald Trump di bandire la vendita di tecnologia a Huawei da parte di società americane, il colosso cinese ha registrato un durissimo colpo con la comunicazione di Google di sospendere il supporto per la versione commerciale del sistema operativo Android. La notizia è trapelata per prima da Reuters ed […]