Griezmann-Barcellona | Rivaldo senza peli sulla lingua | “per giocare qui serve

Valverde in conferenza : ”Griezmann? Se verrà al Barcellona io non lo so” : Calciomercato Barcellona, le parole del tecnico blaugrana sull’acquisto dell’attaccante francese.Durante la conferenza stampa alla vigilia di Eibar-Barcellona, Ernesto Valverde si è soffermato sulle voci del probabile arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann: “Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E’ in un’altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla fine verrà ...

Barcellona - il grande colpo è Griezmann : "scippo" all'Atletico Madrid - la clausola decisiva : Potrebbe essere finalmente arrivato il momento del passaggio di Antoine Griezmann al Barcellona. Vicinissimo ai catalani già un anno fa, il "Piccolo diavolo" campione del mondo con la Francia nel 2018 ha annunciato ufficialmente l'addio all'Atletico Madrid di Simeone dopo 5 anni conditi da 133 gol i

Griezmann al Barcellona - addio all’Atletico : “Sono stati 5 anni meravigliosi” : Griezmann AL Barcellona- Come annunciato dallo stesso diretto interessato, Griezmann dice addio all’Atletico Madrid in maniera ufficiale e si prepara a vestire la maglia del Barcellona nel corso della prossima stagione. Un addio improvviso e forse inaspettato, l’attaccante ha rivelato:”Lascio dopo 5 anni, sono stati anni fantastici”. Chiaro e imminente il suo futuro in maglia […] L'articolo Griezmann al Barcellona, ...

Griezmann verso il Barcellona : chi partirà per fargli spazio? : Antoine Griezmann si appresta a volare al Barcellona dopo 5 anni di Atletico Madrid: Coutinho, Dembelè e Malcom pronti a fargli spazio Il francese Antoine Griezmann ha annunciato di voler lasciare l’Atletico Madrid. Di comune accordo con la società, ha salutato ieri i suoi tifosi, pronto ad una nuova esperienza che verrà annunciata nelle prossime settimane. Tutti gli indizi per il futuro del francesino portano al Barcellona, club che ...

Ufficiale - Griezmann lascia l’Atletico Madrid : il Barcellona paga la clausola : Mancava solo l’ufficialità che adesso è arrivata, l’attaccante Antoine Griezmann lascia l’Atletico Madrid, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore attraverso un post pubblicato sui profili social del club spagnolo. “Griezmann ha comunicato al’Atletico Madrid che non sara’ un giocatore biancorosso la prossima stagione”. Sempre attraverso il profilo twitter del club le parole del calciatore: ...

Le Parisien : «Barcellona ad un passo dal colpo Griezmann : c'è già l'accordo» : TORINO - Dopo la vittoria del campionato spagnolo e l'eliminazione in semifinale di Champions League contro il Liverpool, il Barcellona sarà impegnato nella finale di Coppa del Re contro il Valencia ...

As : «Griezmann - la clausola scende a 120 milioni : Psg e Barcellona ci pensano» : Di certo c'è che, nel prossimo mercato, si parlerà molto dell'attaccante francese, campione del mondo l'anno scorso in Russia, sebbene il suo ingaggio non sia proprio alla portata di tutti i club. ...

Mercato Barcellona : Griezmann sempre nel mirino - ma lo spogliatoio non lo vuole… : Problema non da poco sulla strada che potrebbe portare Antoine Griezmann a Barcellona: la squadra blaugrana non lo vuole. Dopo il ‘no’ dell’estate scorsa, il francese ha cambiato idea e secondo RadioMercato spinge per lasciare l’Atletico Madrid e trasferirsi al Camp Nou. La trattativa però si preannuncia complicata, nonostante la clausola rescissoria scesa a 120 milioni e ogni giorno spuntano voci e particolari ...

Cadena Ser : «I giocatori del Barcellona non vogliono Griezmann» : TORINO - L'attaccante dell' Atletico Madrid Antoine Griezmann vuole il Barcellona ma, come riporta Cadena Ser, lo spogliatoio della formazione catalana potrebbe stoppare il suo arrivo. Un anno fa l'...

Il Barcellona non molla Griezmann : Le strade di Antoine Griezmann e il Barcellona, che sembravano essersi allontanate un anno fa dopo il prolungamento del contratto dell'attaccante francese con l'Atletico Madrid, ora con scadenza 2023,,...

Griezmann-Barcellona - le strade sono destinate ad incrociarsi : pronto l’assalto blaugrana : Si pensa già al mercato della prossima stagione con una finestra estiva che si preannuncia scoppiettante. Le strade di Antoine Griezmann e il Barcellona potrebbero incrociarsi dalla prossima stagione, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’ nelle ultime ore sarebbe andato in scena un colloquio tra l’attaccante dell’Atletico Madrid e Eric Abidal, team manager del club blaugrana, si è discusso della possibilità di ...

Dalla Francia non hanno dubbi : 'Griezmann andrà al Barcellona' : Jerome Rothen , ex esterno di Monaco e Paris Saint-Germain , dice la sua, RMC Sport , sul futuro di Antoine Griezmann : 'Posso dire in maniera affidabile che Anotine Griezmanna sarà un nuovo giocatore del Barcellona'.

Griezmann all’Inter al posto di Icardi? I bookie dicono sì - ma occhio al Barcellona : Calcio: Griezmann vicino all’Inter? Per i bookmakers si può fare, ma il Barcellona è in agguato «L’Inter acquisterà Griezmann quando avrà venduto Icardi». La bomba di mercato l’ha lanciata ieri Diego Forlan, non uno qualsiasi, durante la presentazione dell’International Champions Cup. Leggenda dell’Atletico Madrid ed ex interista, Forlan può essere giudicato una fonte accreditata per parlare del futuro del ...

Mercato Barcellona - dalla Spagna insistono : Griezmann e i blaugrana si cercano : Si susseguono ormai da settimane voci in merito ad un presunto interessamento del Barcellona per Antoine Griezmann. “Le petit diable” qualche giorno fa si è detto stufo dei continui rumors a tal punto da intervenire pubblicamente smentendo difatti qualsivoglia trattiva. Ma i media spagnoli continuano ad insistere: i blaugrana e l’attaccante francese si cercano. Da quanto emerge dal Mundo Deportivo, le loro strade alla ...