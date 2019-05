Fiat Tipo | restyling 2021 in vista | ecco come cambierà il design

Fiat Tipo - altro che pensione. Previsti aggiornamenti e soldi sulla fabbrica turca : “Prevediamo di investire circa 225 milioni di dollari entro la fine del 2020 e di avviare la produzione di nuovi veicoli nell’ultimo trimestre del 2020” presso lo stabilimento di Bursa, in Turchia: è quanto comunicato dalla Tofas, la joint venture creata da FCA e dalla compagnia turca Koç Holding e che si occupa della costruzione della Fiat Tipo in tutte le sue varianti di carrozzeria (compatta, berlina e station-wagon). I capitali, in ...

Fiat-Tofas - 200 milioni di euro per il facelift della Tipo : La Tofa, la joint venture creata dal gruppo FCA con la turca Ko Holding, ha annunciato 200 milioni di euro di investimenti per lo stabilimento turco di Bursa dove vengono attualmente prodotte le tre varianti carrozzeria della Fiat Tipo. L'iniezione di fondi, attesa entro la fine del 2020, permetterà di aggiornare le linee produttive della fabbrica in vista del facelift della compatta torinese.In produzione fino al 2024. Il nuovo investimento ha ...

Rottamazione Fiat maggio 2019 : Panda - Tipo e 500. Ecco quanto costano : Rottamazione Fiat maggio 2019: Panda, Tipo e 500. Ecco quanto costano La campagna comunicativa lascia un po’ perplessi ma, riporta, essenzialmente il vero. “Puoi rottamare anche l’auto del vicino” è questo lo slogan dell’azienda di Torino. La casa automobilistica offre la possibilità di rottamare le auto anche se non si è proprietari, basta solo il consenso di quest’ultimo e la documentazione necessaria. ...

Fiat Tipo Abarth 2019 : prezzo - design e cavalli. Quando potrebbe uscire : Fiat Tipo Abarth 2019: prezzo, design e cavalli. Quando potrebbe uscire Voci e rumors si addensano intorno alla Fiat Tipo Abarth, ma parliamo di una possibile realtà o solo di un sogno? Al netto di eventuali sorprese, la Tipo Abarth non dovrebbe essere un’ipotesi concreta. Alcuni siti e riviste hanno anche azzardato congetture sulle possibili caratteristiche. Secondo queste informazioni, la Tipo Abarth dovrebbe montare un motore da 180 ...

Fiat Tipo Suv 2019 : prezzo - uscita in Italia e anticipazioni : Fiat Tipo Suv 2019: prezzo, uscita in Italia e anticipazioni Nuova Fiat Tipo 2019 Nel segmento C dei Suv potrebbe ben presto finirci anche la Fiat Tipo con una versione di questo genere. La Alfa Romeo Tonale che sta facendo tanto luccicare gli occhi agli amanti del genere Suv potrebbe avere tra poco una giusta compagna. L’obiettivo del marchio torinese sarebbe quello di rilanciare il mercato europeo attraverso questa scelta ...

