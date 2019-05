Tifosi interisti in rivolta È boom di #SpallettiOut

Spalletti : “Per me l’Inter rappresenta il calcio. Gli interisti descrivono bene cosa significa essere Tifosi” : Luciano Spalletti racconta il mondo nerazzurro in un’intervista riportata nel matchday programme per la partita contro la Juventus di questa sera: “Per me l’Inter rappresenta il calcio. Un calcio in cui non è ammesso avere dei limiti rispetto alle proprie ambizioni. Nessun risultato positivo dovrà mai essere considerato un punto d’arrivo per un club importante come il nostro”. San Siro questa sera sarà tutto ...