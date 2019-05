Sassari-Brindisi | Gara-2 Quarti Playoff | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di lunedì 20 maggio 2019) Dopo la netta vittoria vittoria in-1 il Banco di Sardegnatorna ad ospitare nella seconda partita della serie la Happy Casa. I sardi sono in vantaggio per 1-0 e vogliono portarsi sul doppio vantaggio per mettere grandissima pressione sui pugliesi, che si troverebbero con le spalle al muro ed obbligati ad una pazzesca rimonta. La squadra di Pozzecco non sa davvero più perdere ed in-1 è stata semplicemente micidiale da tre punti con una percentuale irreale (56,7%). 89-73 il punteggio finale per quella che è stata la diciassettesima vittoria consecutiva tra campionato e coppa per. Ottima prova di Pierre che ha chiuso con 21 punti, mentre a, negativa soprattutto nell’ultimo quarto, non sono bastati i 18 di Banks. Banco di Sardegna-Happy Casaè in programma alle ore 20.45 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Rai Sport ...

TottusinPari : ALTA INTENSITA’ PER LA DINAMO SASSARI. E’ SUA GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE PLAY OFF SCUDETTO CONTRO BRINDISI (89-73)… - sardiniatube : Alla Dinamo Sassari la gara 1: battuta Brindisi per 89 a 73 - infoitsport : La Dinamo non si ferma, travolta Brindisi, Sassari avanti nei playoff scudetto -