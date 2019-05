Sarri alla Juve | ora arriva la doppia conferma | tutti i dettagli

Sportitalia riporta di Sarri sempre più vicino alla Juventus : “Juventus, passi avanti per l’arrivo di Maurizio Sarri” Si legge sui social la redazione di Sportitalia, sul futuro del tecnico toscano che sembra sempre più lontano da Londra. Secondo indiscrezioni la Juve sarebbe sempre più propensa a prendere Sarri come successore di Massimiliano Allegri. Nonostante quanto scritto dal Corriere della Sera, su una possibile richiesta di Cristiano Ronaldo per Ancelotti e dai sospetti che ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2019 in DIRETTA : Finali di Specialità - Milena BaldasSarri sesta alla palla. Azzurrine quarte ai cerchi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità degli Europei 2019 di Ginnastica ritmica, oggi si chiude la rassegna continentale a Baku (Azerbaijan) e si assegnano le medaglie per le individualiste seniores. L’Italia si affida totalmente a Milena Baldassarri che andrà a caccia dell’impresa alla palla e con il nastro, la romagnola ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco: la 17enne ha conquistato ...

Gazzetta : Sarri alla Juventus sarebbe un cambio filosofico - quasi estetico : La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con il dilemma del successore di Massimiliano Allegri alla Juventus, la scelta del nuovo allenatore costerà alla società più dell’esonero di Max. Una decisione difficile perché i bianconeri non solo devono mantenere gli standard di questa stagione, ma devono puntare all’obiettivo Champions ancora una volta sfumato. Inzaghi sarebbe la prima scelta, anche per le amicizie che lo legano a ...

Corriere della Sera : Sarri alla Juve - vincere e divertire sarebbe la mossa di Agnelli : Il Corriere della Sera relega in secondo piano il problema della panchina della Juventus nel dopo Allegri, ma da delle certezze. Sono fuori dalle candidature Dechamps e Zidane, mentre guadagna posizioni Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha ancora la finale di Europa League da portare a termine con il Chelsea e non intende esporsi prima, ma è chiaro che i rapporti con la società inglese non sono idilliaci da tempo e neanche il pubblico lo ha ...

Sarri alla Juventus? Le parole pungenti di De Laurentiis : JUVENTUS – Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto nel pomeriggio dai giornalisti di Sky Sport. Al Presidente partenopeo è stato richiesto un commento sulle voci che vogliono l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, sulla panchina della Juve. Una possibilità che nelle ultime ore ha preso forma, facendo indispettire i tifosi del club campano. Sarri-Juventus? Le […] More

Sky – ADL : “Sarri alla Juventus sarebbe divertente” : Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del cambio di allenatore in casa Juventus : Allegri? ” Con lui avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, ha dimostrato in questi anni il suo valore. Era al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando si liberò dai rossoneri io ero già andato a prendere Rafa Benitez”. Sarri alla Juventus? “Non mi stupirebbe di certo… dopo quello che è successo con ...

ADL : «Sarri alla Juve? Dopo Higuain non mi stupisco più di nulla» : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky sulla situazione della Juventus dal Foro Italico dove sta seguendo gli Internazionali di tennis Su Allegri? «Con lui avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene, ha dimostrato in questi anni il suo valore. Era al Milan e prendemmo tempo. Poi, quando si liberò dai rossoneri io ero già andato a prendere Rafa Benitez» Sarri alla ...

Palmeri : ‘Se si realizzasse il Sarrismo alla Juventus - davvero nulla sarebbe improbabile’ : In casa Juventus oggi finalmente si è fatta chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Di questo evento e dei possibili sostituti ha parlato Tancredi Palmeri sul sito dell’agenzia di scommesse Snai. I possibili sostituti di Allegri Dopo settimane di tira e molla e i primi due incontri, il terzo (i cui protagonisti sono stati Agnelli, Paratici, Nedved e lo stesso tecnico) è ...

Pedullà - clamorosa ipotesi di mercato : “Futuro Ancelotti alla Juve? Non lo escludo! Sarri via dal Chelsea al 55% - Hysaj può seguirlo. Su Almendra…” : Clamoroso scenario di mercato ipotizzato da Pedullà: Ancelotti-Juve Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia e firma del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” fa un’ipotesi che riguarda il futuro di Ancelotti la probabile richiesta che può fargli il club bianconero : “Quando devi cambiare 4 o 5 giocatori oppure l’allenatore, decidi di cambiare allenatore. E’ ...

Sarri-Chelsea - la finale di Baku sarà l’ultima partita del mister alla guida dei blues : L’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport scrive in merito al futuro dell’ex allenatore azzurro Maurizio Sarri al Chelsea. Sarri-Chelsea – Stando al quotidiano nelle ultime ore ha preso corpo lo scenario per il quale il tecnico toscano possa essere sollevato dall’incarico dopo la finale di Europa League che si disputerà a Baku il prossimo 29 maggio. Secondo quanto scritto dalla rosea, le ragioni della fine del ...

Sarri - troppe grane al Chelsea : addio da non scartare - Roma e Milan alla finestra : Si parla già da tempo di un suo possibile ritorno in Italia, tra rumors, conferme e smentite. Soddisfacente la prima esperienza all’estero di Maurizio Sarri che, al di là di come terminerà la finale di Europa League, ha portato fino in fondo i blues in coppa e ha raggiunto la qualificazione in Champions. Ma la Gazzetta dello Sport odierna apre a scenari futuri abbastanza interessanti per quello che potrebbe essere il suo ritorno nel ...

Sarri alla Gazzetta : «Le emozioni provate a Napoli irripetibili - ma resto in Premier» : La Gazzetta dello Sport intervista il tecnico del Chelsea, ex Napoli, Maurizio Sarri approdato alla finale di Europa League. Il voto alla sua stagione è decisamente un 8 secondo il quotidiano sportivo, anche se Sarri non ama i voti che gli ricordano la scuola. L’allenatore esordisce senza nascondere che lui mira in lato, molto in lato, e forse anche per questo vuole restare in Premier «Se cinque anni fa mi avessero detto che avrei giocato ...

CLAMOROSO – Ipotesi Sarri alla Juve per il dopo Allegri : Il quotidiano Tuttosport ripercorre le vicende legate al futuro della panchina Juventina. Tra le Ipotesi la più clamorosa è quella di Maurizio Sarri alla Juve Sarri alla Juve – Sul quotidiano torinese si leggono sia smentite che apparenti conferme sul divorzio tra Allegri e la Juventus. La smentita del club “Le voci di un vertice prima, poi sempre più galoppanti quelle di un divorzio fra Massimiliano Allegri e la Juventus. Fino ...

Conte dice no alla Roma - Pallotta ripiega su Sarri : ... grazie' alle avances dei giallorossi e lo ha rivelato nel corso di una chiacchierata con Walter Veltroni, pubblicata sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Mi sono innamorato di Roma ...