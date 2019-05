Oh | che bel castello

Dopo lunghi 19 anni di matrimonio scopre che la sua bella moglie era un uomo : Un 64enne belga ha ottenuto il divorzio Dopo avere scoperto che sua moglie è (o meglio, era in precedenza) un uomo. L’uomo, di nome Jan si era sposato nel 1993 in seconde nozze con Monica, una thailandese allora 31enne. Al momento del matrimonio, l’ufficio immigrazione non era del tutto convinto della regolarità dei documenti della donna (cosa che oggi assume tutto un altro significato), ma alla fine li aveva accettati. Monica aveva ...

Sui campi da tennis c'è un giovane ribelle che piace agli adolescenti ed è protetto da Federer : Salvate il soldato Kyrgios. Sì, quello che serve da sotto la prima battuta del match, quello che è rimasto bambino e gioca il tennis jo-jo, sbracciate violente oltre i 200 all'ora e carezze melliflue che rilanciano le smorzate del tennis che fu, e le condisce spesso coi tweener (colpi da sotto le gambe) e le volée no-look. Quello che domina l'applausometro dei “gggiovani”, “perché è pazzo, non sai mai che cosa aspettarti, prende in giro tutti, ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Francia 2019 : ”che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

Il «bello» che ti «risolve» il matrimonio (come James Middleton) : James Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedaleJames Middleton va a trovare la sorella Pippa in ospedalePochi, pochissimi giorni dividono il debutto «social» dal debutto nella più formale delle occasioni, il royal wedding di famiglia. Che James Middleton non fosse più ...

Vieri : “Alla Juve serve un tecnico che porti bel gioco. Sulla volata Champions e su Conte…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Bobo Vieri. L’ex attaccante dice la sua su vari argomenti: a partire dal divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri: “Guidare la Juve non è semplice, c’è grande pressione, da quelle parti conta solo la vittoria. serve allora tanta esperienza. Comunque vorrei vedere la Juve giocare molto meglio. E non mi interessano sistemi o tattiche varie, da tifoso del ...

Internazionali d’Italia - il punto più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… anche da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

Beach volley - World Tour 2019 Aydin. che bella Italia in Turchia! Ranghieri/Caminati ai quarti - Zuccarelli/Traballi agli ottavi! : Tre vittorie e una sola sconfitta: questo il bottino di giornata per le due coppie azzurre presenti al torneo 2 Stelle di Aydin in Turchia che oggi ha vissuto la prima giornata pienissima di sfide nel tabellone principale. Doppio successo tutt’altro che scontato alla viglia per Alex Ranghieri e Marco Caminati che raggiungono così direttamente i quarti di finale del torneo maschile, mentre Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si salvano dopo la ...

Scherma - Coppa del Mondo Dubai 2019 : sette spadiste azzurre approdano al tabellone principale : Saranno sette le azzurre in gara nel tabellone principale di Dubai della Coppa del Mondo di spada femminile. L’unica atleta già qualificata di diritto era Mara Navarria, testa di serie numero uno, mentre le altre italiane hanno dovuto affrontare le qualificazioni odierne. Al termine della fase a gironi ha ottenuto la qualificazione diretta Giulia Rizzi, che ha vinto tutti e sei gli assalti in programma. Per le altre cinque azzurre il pass è ...

Motori – Bella - elettrica e ad alte prestazioni : l’auto tutta italiana che sfida i grandi marchi è realtà : La nuova hypercar FV Frangivento Asfanè 1010 è un progetto tutto italiano. Si tratta di una ibrida da 1010 cavalli che sfida i grandi marchi dell’industria mondiale La casa automobilistica FV Frangivento, nata a Torino nel 2015, presenterà il primo esemplare di Asfanè DieciDieci giovedì 30 maggio 2019 al Mauto, Museo Nazionale dell’automobile di Torino, e domenica 2 giugno presso l’Ambasciata d’Italia di Monte Carlo, in occasione ...

Daniela Collu - dalla tv al Cammino di Santiago : "Un 'perché no?' - l'esperienza più bella" | L'INTERVISTA : "Volevo solo camminare" è il primo libro scritto dalla conduttrice, un diario di bordo del pellegrinaggio più famoso del...

BTS : dopo aver visto quanto sono belli i loro microfoni ne vorrai uno anche tu : Coloratissimi The post BTS: dopo aver visto quanto sono belli i loro microfoni ne vorrai uno anche tu appeared first on News Mtv Italia.

Un tribunale d’appello belga ha stabilito che l’ex re Alberto II dovrà sottoporsi a un test del DNA : Una corte d’appello belga ha stabilito che l’ex re Alberto II del Belgio, che nel 2013 aveva abdicato a favore del figlio Filippo, sarà multato di 5.000 euro al giorno se non si sottoporrà a un test del DNA. Il

Belen e Cecilia sexy sui social. Gli hater : "A che serve Photoshop se siete già tutte rifatte?" - : Sandra Rondini Le sorelle Rodriguez hanno unito tutto il loro sex appeal in uno scatto social che ha registrato migliaia di visualizzazioni e like. Ma gli hater non perdonano e la loro "vittima" è Cecilia che, secondo loro, a furia di filtri e ritocchini grafici, assomiglierebbe sempre più a Valentina Vignali Belen e sua sorella Cecilia hanno posato insieme su Instagram come testimonial di un brand di costumi da bagno. Mentre Belen ...