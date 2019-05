L’accordo non rende e Petrobras molla McLaren

Upfront 2019 : The CW non rinnova L’accordo con Netflix (USA) - ecco le conseguenze : Upfront 2019: The CW ha deciso di non rinnovare l’accordo con Netflix (USA), le nuove serie Batwoman, Nancy Drew e Katy Keene verranno vendute singolarmente. In attesa dell’evento degli Upfront The CW, che il canale terrà nella giornata di oggi, arrivano prime notizie. Il canale, infatti, avrebbe deciso di non rinnovare l’accordo pluriennale che il canale ha sottoscritto nel 2016 con Netflix (USA). Qui trovi tutte le notizie ...

The CW non rinnova L’accordo con Netflix : le sue serie tv destinate a sparire dalla piattaforma? : La nuova missione delle reti sembra essere quella di avere una propria piattaforma e segare le gambe, in qualche modo, ai rivali, che sia questo lo stesso destino di The CW contro Netflix? Le prime notizie che arrivano dagli Usa non lasciano pensare a niente di buono e anche se, al momento, non sembra che la questione riguarderà le "vecchie" serie, altra storia sarà quella di Batwoman, Katy Keene e Nancy Drew, i tre nuovi show ordinati dalla ...

TIM e Vodafone pronte alL’accordo sulla condivisione delle reti mobili - ma Iliad non ci sta : Iliad si rivolge ad Antitrust e AGCOM per fare chiarezza sul possibile accordo tra TIM e Vodafone, mirato alla condivisione della componente attiva delle rispettive reti. L'articolo TIM e Vodafone pronte all’accordo sulla condivisione delle reti mobili, ma Iliad non ci sta proviene da TuttoAndroid.

FCA : Mike Manley non si nasconde - l’azienda non naviga in buone acque - L’accordo con PSA è possibile : FCA: Mike Manley non si “nasconde” e va “dritto al punto”, siamo interessati al pianale per le elettriche sviluppato dal gruppo PSA Mike Manley, CEO del gruppo FCA, non si nasconde dietro l’incomprensibile retorica tipica dei manager che vogliono evitare argomenti scomodi, ma va dritto al punto, e a costo di creare instabilità sul mercato azionario aziendale, dice apertamente che il Gruppo FCA è intenzionato ...

Scambio Icardi-Dybala : non esistono i margini per raggiungere L’accordo : Scambio Icardi-Dybala – Inter e Juventus sono concentrate sul finale di stagione ma l’intenzione è anche quella di programmare il futuro, in particolar modo l’obiettivo è diventare protagonisti della prossima sessione di calciomercato. I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo difensore e valutano 4 nomi mentre i nerazzurri hanno intenzione di piazzare un colpo importante in attacco. Ormai da mesi si parla di un ...

Brexit - scenari dopo L’accordo su “proroga di Halloween”. E potrebbe non essere l’ultima : Quali scenari si aprono con la nuova proroga per la conclusione dei negoziati sulla Brexit, fissata al 31 ottobre dai leader dei Ventisette, con l'accordo della premier britannica Theresa May al Consiglio europeo di Bruxelles, nelle prime ore? Innanzitutto, la "proroga di Halloween", come è stata battezzata subito dalla stampa anglosassone, potrebbe non essere l'ultima. "La nostra idea è che si riesca a finalizzare in ottobre. La nostra ...

Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non rimettere ai voti L’accordo su Brexit al Parlamento britannico : In una lettera aperta ai parlamentari britannici resa pubblica ieri sera, la prima ministra Theresa May ha fatto sapere che potrebbe non mettere ai voti per la terza volta l’accordo su Brexit negoziato dal suo governo con l’Unione Europea. L’accordo