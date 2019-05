La Svezia ha chiesto l’arresto di Julian Assange

wired

(Di lunedì 20 maggio 2019)(foto: Jack Taylor/Getty Images) La posizione disi fa sempre più complicata. La procuratrice svedese che indaga sulle accuse di stupro e molestie sessuali nei confronti del fondatore di WikiLeaks, ha formulato una richiesta di arresto in contumacia. Se la richiesta verrà accolta, Eva-Marie Perrson, il magistrato, emetterà il mandato d’arresto europeo aprendo così la strada a una possibile estradizione dia Stoccolma. Lanon è l’unico paese che vuole processare l’attivista australiano: anche gli Stati Uniti hanno avviato un’indagine penale nei suoi confronti el’ estradizione, dato che Washington accusadi aver hackerato, con l’aiuto della ex militare e whistleblower Chelsea Manning, una password per accedere e pubblicare documenti riservati sulle guerre in Iraq e in Afghanistan. La ...

