Ceccarini a KK | ” L’Atalanta è una bottega cara | non sará facile per il Napoli strappare

forzazzurri

(Di lunedì 20 maggio 2019) Niccolò, esperto di calciomercato ha parlato dell’interesse delper Josip Ilicic, le sue parole a Radio Kiss Kiss: “Confermo l’interesse per Ilicic, ma tanto dipende anche dalla richiesta dell’Atalanta. Lo sloveno ha fatto una stagione straordinaria e quella dei Percassi è unamolto. La valutazione credo che sia molto alta, ma Ilicic farebbe molto comodo al”. Leggi anche : Kiss Kiss: “Si fa dura la trattativa per Trippier, si è inserito un top club sul calciatore” Leggi anche : Chiariello: “Sarri? La Juventus dopo L’acquisto di Cr7 deve guardare bene i conti” Potrebbe interessarti anche : Futuro Icardi – Fedele conferma i lavori per la casa del bomber aed aggiunge: “, punta al titolo” Leggi anche : Chiariello: “Sarri? La Juventus dopo L’acquisto di Cr7 deve guardare bene i ...

cn1926it : #Calciomercato | #Ceccarini: '#Ilicic ideale per il #Napoli, ma l'#Atalanta vuole fare cassa' - MondoNapoli : Ceccarini: 'L'Atalanta non svende i propri giocatori, ma confermo l'interesse per Ilicic' - -