Overwatch | l' evento Anniversario inizia la prossima settimana

Overwatch : svelate nuove skin e pubblicato un trailer per la missione dell'evento "Tempesta Imminente" : La missione dell'evento di Overwatch, Tempesta Imminente, è stata rivelata e i giocatori possono arrivare a... inseguire il cattivo su una moto!Come riporta VG247.com, la missione PvE di quest'anno vedrà Winston, Tracer, Genji e Mercy all'inseguimento dell'agente Maximilien per le strade dell'Avana, a Cuba, come vi avevamo già detto in precedenza.Il trailer è caratterizzato da un inseguimento in auto, con Tracer che gira per la strada su una ...