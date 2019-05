MotoGP | GP Italia 2019 | programma | orari e tv Si corre al Mugello fra due settimane!

oasport

(Di domenica 19 maggio 2019) Con ancora negli occhi lo spettacolo del Gran Premio di Franciadi Le Mans, il Motomondiale è pronto a trasferirsi nei confinini, in vista del Gran Premio d’. Il, come consuetudine, sarà palcoscenico di tre giorni (con le gare fissate per il 2 giugno, giorno della festa della Repubblica) davvero intensi, per la sesta tappa della stagione. Glini, ovviamente, proveranno ad essere profeti in patria, davanti ad un pubblico strepitoso e su un circuito che, come sempre, è unico nel panorama mondiale con le sue curve epiche. Il Gran Premio deldel Motomondiale sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport sul canale Sky Sport(canale 208) e su TV8 (121 di Sky e 8 del digitale terrestre). OA Sport, come ogni altro appuntamento del campionato, proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdersi nemmeno un secondo ...

LucaPiccirillo4 : #MotoGp io la guardo sulla TV inglese non riesco a guardarla su Sky Italia perché Guido Meda mi fà lo stesso effetto dei Pdidioti - motogp_italia : Come vedere il GP di Francia di MotoGP in diretta tv e live - Aquilottoblu : RT @digitalsat_it: #SkySportMotoGP, Gara #FrenchGP ???? #SkyMotori #MotoGP (16 - 19 Maggio). In chiaro differita @TV8it -