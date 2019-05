Lega | militanti aggrediti in piazza a Lecce |  17enne ferita

agi

(Di domenica 19 maggio 2019) Il vista dell'arrivo adi Matteo Salvini si surriscalda il clima a, dove oggi alcuni giovanilocali del Carroccio sono statimentre si trovavano in un gazebo allestito insant'Oronzo. Tra loro vi erano il segretario cittadino della, Mario Spagnolo, e una ragazza che è rimasta ferita ed ha dovuto fare ricorso alle cure mediche. Durante il raid, probabilmente opera di alcuni esponenti dell'area anarchica antagonista, il gazebo è stato danneggiato. Gli aggressori avrebbero urlato frasi contro lae Salvini. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini. Salvini, candidato alle Europee, è atteso amartedì mattina per un comizio proprio insant'Oronzo. In occasione dell'arrivo nel capoluogo salentino del leader della, Arciha invitato i cittadini ad esporre striscioni di protesta contro le politiche attuate ...

