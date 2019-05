Uomini e Donne | trono over | Riccardo Guarnieri | Con Ida ho provato tutto per la

Uomini e Donne Over - il gossip di Oggi : un cavaliere corteggia dame ma convive con un uomo : Una notizia che ha dato il settimanale Oggi nel suo ultimo numero potrebbe creare non poco scompiglio tra i protagonisti di un amato programma tv: Uomini e Donne. Stando a quello che si legge sulla popolare rivista di gossip, un cavaliere del Trono Over nasconderebbe la sua vera natura: pare infatti che un signore del parterre che corteggia molte dame conviva da anni con un uomo. Nell'articolo che è stato dedicato a questo presunto scoop, non si ...

Carmen Di Pietro - ex concorrente GF Vip - si propone come tronista a Uomini e Donne : La stagione 2018/2019 del dating show di Mediaset, Uomini e Donne, sta per concludersi e già si parla di chi saranno i protagonisti della prossima edizione. Carmen Di Pietro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha di recente annunciato di voler partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi. 'Vorrei andare a cercare marito. Se Maria De Filippi mi invita, corro', ha dichiarato per il settimanale 'Spy' . Non è la prima volta che Maria De ...

Uomini e Donne : lo sfogo di Luca Daffrè dopo le accuse di Andrea Dal Corso : Uomini e Donne, Luca Daffrè rompe il silenzio: lo sfogo dopo la frecciatina di Andrea Dal Corso Qualcosa o qualcuno deve aver turbato Luca Daffrè ieri. Il corteggiatore di Angela Nasti, proprio dopo che Andrea Dal Corso aveva fatto una stories accusandolo di essere stato poco garbato nei suoi confronti, ha pubblicato un messaggio in grado […] L'articolo Uomini e Donne: lo sfogo di Luca Daffrè dopo le accuse di Andrea Dal Corso proviene da ...

Anticipazioni Uomini e donne : Andrea in villa con Natalia e Klaudia - poi scelta in studio : Manca poco alla conclusione della stagione 2018-19 di Uomini e donne e i tre tronisti si preparano a compiere la loro scelta. Dopo circa quattro mesi di avventura televisiva, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià non hanno più molto tempo a disposizione per fare il nome di colei o colui che continueranno a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno spente. A differenza di quanto avvenuto lo scorso febbraio, però, ...

Uomini e Donne - news Antonio Moriconi : la battuta su Teresa Langella che spiazza : Antonio Moriconi, le novità dopo la scelta di Teresa a Uomini e Donne Le news su Uomini e Donne questa volta hanno come protagonista un corteggiatore amatissimo, Antonio Moriconi, che abbiamo conosciuto tutti durante il trono di Teresa Langella e che – come senz’altro ricorderete – è arrivato fino alla fine assieme ad Andrea Dal […] L'articolo Uomini e Donne, news Antonio Moriconi: la battuta su Teresa Langella che ...

Uomini e Donne : Ida - dopo che Riccardo si é riavvicinato a lei - ha alcuni dubbi. Leggi la sua intervista : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a essere i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex coppia, nata nella passata stagione, si è ritrovata al centro dello studio per decidere se... L'articolo Uomini e Donne: Ida, dopo che Riccardo si é riavvicinato a lei, ha alcuni dubbi. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Andrea Zelletta in villa : tutto pronto per la scelta (FOTO) : Uomini e Donne, Andrea Zelletta in villa prima della scelta: la foto La scelta di Andrea Zelletta verrà registrata negli studi di Uomini e Donne lunedì 27 maggio 2019. Prima dei petali rossi, però, il tronista e le sue corteggiatrici passeranno dei giorni in villa insieme. Come di consueto, dunque, Andrea trascorrerà del tempo con […] L'articolo Uomini e Donne, Andrea Zelletta in villa: tutto pronto per la scelta (FOTO) proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - trono Angela Nasti : Luca Daffrè non si presenta in studio : Dopo la scorsa puntata Angela ha dovuto fare i conti con Luca Daffrè, il ragazzo è rimasto nervoso per alcuni punti da mettere in chiarezza con la tronista. Luca sceglie di vedere la tronista e la raggiunge "Ci sono troppe cose che non mi piacciono" esordisce lamentandosi di un comportamento superficiale della ragazza.Angela chiede spiegazioni dell'accusa del corteggiatore: "Tu fai vedere a un’altra persona il nostro bacio e ti metti a ...

MANUEL GALIANO PIANGE/ Uomini e Donne : "Sono deluso!" - poi Andrea Dal Corso... : MANUEL GALIANO, sfogo contro Giulia Cavaglià dopo il bacio tra la tronista di Uomini e Donne e Giulio Raselli: 'non ci sto più'.

Andrea Zelletta di Uomini e Donne verso la scelta : parla Muriel : Uomini e Donne: Andrea Zelletta chi sceglierà? L’opinione di Muriel Bassi Tra una decina di giorni circa Andrea Zelletta farà finalmente la sua scelta. Difatti il ragazzo dovrà decidere chi avere tra Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska al suo fianco nella vita di tutti i giorni. Chi la spunterà tra le due corteggiatrici del Trono Classico di Uomini e Donne? Ovviamente non è dato saperlo, ma Muriel Bassi pare invece avere le idee ...

Carmen Di Pietro a Uomini e Donne? “Se Maria De Filippi mi chiama…” : Uomini e Donne: Carmen Di Pietro lancia un appello a Maria De Filippi Carmen Di Pietro è stufa della vita da single e di iniziare relazioni che non portano a un bel niente. Per questo motivo ha deciso di lanciare un appello a Maria De Filippi. Quale? Quello di approdare sul trono di Uomini e Donne! L’opinionista di Barbara d’Urso ha fatto il suo appello tra le pagine del settimanale Spy, sperando che la sua richiesta possa essere ...

Rocco Fredella si è fidanzato dopo Uomini e Donne - è bufera in rete : le accuse : Uomini e Donne, Rocco Fredella si è fidanzato: l’annuncio su Instagram Siamo stati forse gli unici a segnalare gli strani movimenti di Rocco Fredella dopo Uomini e Donne, nel senso che in uno dei suoi ultimi post, quelli precedenti ai messaggi a cui facciamo riferimento in questo articolo, ci sembrava molto felice e soddisfatto di […] L'articolo Rocco Fredella si è fidanzato dopo Uomini e Donne, è bufera in rete: le accuse proviene ...

Uomini e Donne Over : Valentina offende Pamela… Scatta la Denuncia! : Uomini e Donne Trono Over: Pamela Barretta torna in studio dopo aver lasciato Stefano Torrese in diretta. Nuove liti e nuove discussioni. Valentina Autiero si allea a Roberta Di Padua ma finisce per offendere pesantemente Pamela! Uomini e Donne Trono Over: Valentina dà della poco di buono a Pamela, che le consiglia di trovarsi un buon legale! Nella vicenda che riguarda la rottura del fidanzamento tra Pamela Barretta e Stefano Torrese entra ...