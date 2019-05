Una giornata leggend aria al vomero

ilnapolista

(Di sabato 18 maggio 2019) Cronaca dellaconclusiva della manifestazione La Cortese-Scialoja con “Giamburrasca”, la Viale delle Acacie con “The help” e il Sannazaro con “Le troiane” sono le scuole vincitrici della quinta edizione di “Una. Libri e lettori per le strade di Napoli”. Menzioni speciali della giuria per la Fermi con “L’amica geniale”, la Belvedere con “Pinocchio” e il Pansini con “Io non ho paura”. Performance di grande impegno preparate in questi mesi con i propri docenti sul tema “Librinfilm”, scelto per questa edizione dal direttore artistico Bernardina Moriconi e dal team della rassegna composto da Vania Piscopo, Marcella Famà, Titti Scocozza, MCaratunti, Tiziana Lafranceschina, Piera Salerno e Gianpaola Costabile. —– Dal foyer del teatro Diana a piazza Fuga, risalendo l’area pedonale di via Scarlatti, cinquecento ragazzi di quindici scuole ...

