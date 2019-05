Spazzole e device per la pulizia del viso | quale scegliere?

dilei

(Di sabato 18 maggio 2019) È ormai da tempo che molti hanno scelto di affidarsi ad un tipo di detersione delpiù completa e profonda attraverso dei dispositivi che simulano trattamenti professionali da utilizzare comodamente a casa per uso domestico. Permettono di pulire a fondo la pelle, fino a sei volte in più del normalissimo detergente che utilizziamo la sera prima di andare a dormire, ma al tempo stesso stimolano la produzione di collagene, aiutano a minimizzare i pori, aiutano a combattere l’acne, possono drenare e sono utili per preparare la pelle ai trattamenti successivi. Solitamente vanno a batteria e si ricaricano attaccandole alla presa di corrente o alla usb ed hanno un’azione meccanica, data dalla rotazione o dall’oscillazione nel caso delle pulsazioni soniche. Favoriscono la rimozione dello sporco che si deposita sulogni giorno a casa dell’inquinamento atmosferico, svolgendo un’azione ...