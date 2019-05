Sharon Stone e Manson nel cast di «The New Pope»

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Redazione Annunciati i nuovi attori della serie di Sorrentino Nomi pazzeschi entrano neldi The New, la seconda serie di Paolo Sorrentino ambientata in Vaticano dopo The Young. Sono la mega attrice(nella foto) e, addirittura il cantante Marilyn. Il resto del, oltre a Jude Law (che interpreta il pontefice) e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Massimo Ghini, Maurizio Lombardi. La serie originale SKY-HBO-CANAL+ è creata e diretta da Sorrentino e scritta da lui insieme con Umberto Contarello e Stefano Bises. Prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside e co-prodotta da Haut et Court TV e Mediapro. Il distributore internazionale è Fremantle. La prima serie The Youngha avuto successo di pubblico e di critica perché ha raccontato con ...

