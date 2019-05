Salvini amico dei mafiosi | indagata per striscione

Milano - si rifiuta di togliere lo striscione che accusa Salvini di essere “amico dei mafiosi” : indagata : Una cittadina residente in zona San Siro a Milano è indagata per diffamazione dopo essersi rifiutata di togliere lo striscione con la frase “Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di togliere lo striscione, ma lei si ...

Espone striscione "Salvini amico dei mafiosi" : la Procura di Milano apre un'indagine : Per aver esposto fuori dalla finestra di casa lo striscione con la frase ‘Salvini amico dei mafiosi, nemico dei poveri’, una milanese residente in zona San Siro è stata indagata per diffamazione.Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, il responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda.Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna di ...

Matteo Salvini - ovazione a Legnago : "Se vince la sinistra - Stato islamico in Europa. E a Fazio dico una cosa" : "Se non salviamo in fretta questa Europa e se per 5 anni continuerà a governare la sinistra e a far entrare immigrati, noi lasciamo lo Stato islamico ai nostri figli tra 5 anni, altro che Europa dei diritti delle donne, dell'ambiente, dei giovani". Matteo Salvini arringa la folla a Legnago (Verona),

Salvini - nuove scintille con M5s : “Basta offese da chi dovrebbe essere amico. Ci aiutassero a cambiare il Paese” : “Caro Conte ridurre le tasse a famiglie e imprese è emergenza nazionale di questo paese. Tutto il resto viene dopo”. Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini in un comizio al Galluzzo, frazione alle porte di Firenze, in sostegno del candidato sindaco del centrodestra Ubaldo Bocci. Salvini poi continua: “Non ascolto gli insulti di chi dovrebbe essere mio alleato. Sarebbe meglio se gli M5s ci ...

Salvini e il voto utile per i nazionalisti : “Così fermerete il califfato islamico” : Libia: Merkel, impegno perché Francia e Italia trovino posizione comune Berlino, 3 mag - (Agenzia Nova) - Il cancelliere tedesco Angela Merkel “farà la sua parte per garantire che Francia e Italia trovino una posizione comune” sulla Libia e che “l'Europa non giochi più su due tavoli separati” nella

Salvini dall'amico Orban : nuova Europa proteggerà sue frontiere : Roma, 2 mag., askanews, - Visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in Ungheria. Dopo aver sorvolato la frontiera anti-migranti con la Serbia a bordo dell'elicottero, il vicepremier si è ...

Salvini : "O l'Europa si salva ora o diventa un califfato islamico" : l'Europa si salva adesso o non si salva piu'". Lo ha detto Matteo Salvini aggiungendo che "si è permesso tutto a tutti e non c'è più rispetto delle regole. O la riprendiamo in mano, come stiamo facendo con l'Italia, oppure diventa un califfato islamico senza speranza e senza futuro".

Salvini : problema sicurezza nazionale dato da fanatismo e terrorismo islamico : Roma – “Come emerge da tutte le evidenze il problema di sicurezza in Italia e’ dato dal fanatismo e dal terrorismo islamico”. Infatti “la cronaca” nazionale e internazionale, dalla lite fra clochard a Roma Termini alle bombe in Sri Lanka, “ci dice di tenere alta altissima attenzione”. Quindi “domani da ministro dell’Interno saro’ al ministero dell’Interno” per lavorare ...

Libia - direttiva di Salvini contro ong : “Rischio terrorismo islamico - Mare Jonio rispetti norme” : Secondo il premier Conte il caos libico potrebbe determinare un arrivo massiccio di foreign fighters sul nostro territorio. Salvini in una nuova direttiva invita le autorità a vigilare affinché "il comandante e la proprietà della Nave 'Mare Jonio' si attengano alle vigenti normative nazionali ed internazionali in materia di coordinamento delle attività di soccorso in Mare"Continua a leggere

Khalid Chaouki - il presidente del tempio islamico a Libero : "Patto anti-terroristi - invito Salvini in moschea" : Su Libero in edicola oggi, lunedì 15 aprile, l'intervista di Pietro Senaldi a Khalid Chaouki, oggi presidente del tempio islamico di Roma. Chaouki si rivolge direttamente a Matteo Salvini, invitandolo in moschea per un "patto-anti terroristi". L'ex deputato del Pd prosegue: "Faccio un appello al vic

Luigi Di Maio umiliato da Salvini : "Quando il mio amico l'ha fatto - non ho detto niente". Qua esplode tutto : "Io non commento le iniziative degli altri". La premessa di Matteo Salvini nasconde una pugnalata ai 5 Stelle, che negli ultimi giorni hanno cavalcato la sterile polemica sugli euro-alleati della Lega per elezioni del 26 maggio. "Quando il mio amico Luigi Di Maio - e dico amico e non compagno di gov

Europee - Salvini : “Oggi vero pericolo è terrorismo islamico - non il ritorno del fascismo - nazismo o comunismo” : “Il pericolo per l’Europa oggi non è il fascismo o il nazismo, ma il terrorismo islamico. Qui al tavolo non ci sono seduti nostalgici ne estremisti, gli unici nostalgici sono al potere a Bruxelles, noi guardiamo avanti”. Da Milano, il vicepremier Matteo Salvini lancia la sfida verso le elezioni Europee insieme ai tedeschi di estrema destra dell’Afd, i finlandesi del Finnis Party e i danesi del Dansk Folkeparti. Un’alleanza criticata negli scorsi ...