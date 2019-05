Juve | Allegri in lacrime | «Giusto lasciarsi» Agnelli | «Max ha scritto la storia della

Allegri : «Il mio addio alla Juve una decisione del club» : “Ho espresso il mio pensiero su cosa potesse essere il bene della Juve in futuro e la dirigenza ha fatto le sue valutazioni sulla cosa, decidendo che il prossimo allenatore non fossi più io. Non avevo fatto richieste alla società: ho capito prima che fisiologicamente dovevamo separarci”. Massimiliano Allegri spiega così, in conferenza stampa affiancato […] L'articolo Allegri: «Il mio addio alla Juve una decisione del club» è ...

Ambra Angiolini chiude l’account Instagram : mossa legata all’addio di Max Allegri alla Juventus? : Ambra Angiolini ha cancellato, forse provvisoriamente, il suo profilo Instagram. Al momento infatti il suo account risulta disattivato e in molti legano questo gesto all’addio ufficiale di Massimiliano Allegri alla Juventus. Paura di una eccessiva sovraesposizione mediatica? Per ora non ci sono risposte ma certo è che in passato molte domande sulla Vecchia Signora erano comparse anche sul profilo Instagram dell’attrice. Magari si ...

Juventus - conferenza terminata : le parole di Allegri e Agnelli : conferenza LIVE Allegri – Allegri: “I tifosi sono sempre stati calorosi nei miei confronti e mi hanno sempre manifestato stima e affetto. E’ normale che tutti d’accordo non potevo metterli. Quando sono arrivato qui non ho fatto caso alla contestazione; anzi ho pensato che da quelle parti il mio primo cavallo aveva vinto tre ‘tris’. Futuro? Non so niente ora. Pensiamo alla gara e alla festa di domani. Una ...

Allegri e Agnelli insieme in conferenza - ma divisi sulle versioni. Max : «Ha scelto la Juve» : Tante le emozioni nella conferenza stampa congiunta di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per spiegare l’addio dell’allenatore bianconero. Prende la parola il presidente Agnelli: «Giornata leggermente diversa dalle altre, per iniziare ricordo a chi farà le domande oggi che non risponderò a nessuna domanda sull’allenatore della Juve della prossima stagione. Un allenatore ci sarà e di questo potete stare tranquilli. Oggi sono ...

Juve - Allegri : «Giusto lasciarsi». Agnelli : «Max ha scritto la storia della nostra squadra» : Un lungo applauso all'ingresso del presidende Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Nella sala stampa della Continassa c'è tutta la squadra per la conferenza stampa...

Il grazie di Agnelli ad Allegri : “Ha scritto la storia della Juve. Abbiamo capito che il ciclo era finito” : È in una conferenza stampa congiunta che il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri hanno illustrato le motivazioni che hanno portato alla risoluzione del contratto dell’allenatore. Ad ascoltarli in sala stampa, anche tutti i calciatori bianconeri....

Juventus - inizia la conferenza di Allegri e Agnelli [LIVE] : conferenza LIVE Allegri – Ancor prima di sedersi, agli applausi dei presenti, il tecnico afferma: “Non va bene, così mi fate emozionare. Lacrime? No: ho già pianto ieri”. – A breve, l’inizio della conferenza. Massimiliano Allegri e la Juventus si sono detti ufficialmente addio ieri. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si ...

Juve - Allegri : «Così mi fate piangere». Agnelli : «Max ha scritto la storia della nostra squadra» : Un lungo applauso all'ingresso del presidende Andrea Agnelli e il tecnico Massimiliano Allegri. Nella sala stampa della Continassa c'è tutta la squadra per la conferenza stampa...

Conferenza stampa Allegri LIVE : retroscena e motivi dell’addio alla Juventus : Massimiliano Allegri lascia la Juventus: in Conferenza stampa l’allenatore livornese spiega motivi e retroscena che lo hanno portato a dire addio ai bianconeri Dal 2014 al 2019, dopo 5 anni di trionfi si conclude il ciclo di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Arrivato al posto del dimissionario Antonio Conte, fra lo scetticismo dei tifosi, Allegri ha saputo guadagnarsi stima e rispetto di giocatori e supporter bianconeri, ...

Juve - Allegri avrebbe pranzato con il presidente del City : Guardiola potrebbe liberarsi : La Juventus dovrà ripartire da un allenatore che non sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese e il club bianconero, infatti, non hanno trovato l'accordo per la prossima stagione. I motivi della rottura sono da imputare alla divergenza di vedute. In particolare, Allegri riteneva che fosse necessaria una mini-rivoluzione, con gli acquisti di almeno tre top player e conseguentemente tre "dolorose" cessioni. Agnelli, Nedved e Paratici, ...

Juventus - conferenza Allegri-Agnelli : LIVE dalle 14 : Massimiliano Allegri e la Juventus si sono detti ufficialmente addio ieri. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà oggi alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium. Tante saranno le domande sui motivi della rottura e sul futuro sia di Allegri che della panchina bianconera. Tutti collegati su CalcioWeb dalle 14 per la conferenza LIVE ...

Allegri-Juventus - spunta il retroscena : “Se resta lui vado via io” : Allegri-Juventus – La giornata di ieri, venerdì, ha rappresentato una vera e propria fine di un’era alla Juventus . Massimiliano Allegri ha lasciato la Vecchia Signora: restano le ultime due giornate di campionato da condurre in porto, poi il rapporto tra bianconeri ed il livornese sarà solo un ricordo. E proprio a 24 ore di […] More

Conferenza stampa Allegri/ Streaming video e diretta tv : Juventus - perché l'addio? : Conferenza stampa Allegri Streaming video e diretta tv: i perché dell'addio alla Juventus. L'allenatore parla con il presidente Andrea Agnelli.

Juventus - addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti : il retroscena : Juventus, addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti: L’ addio di Massimiliano Allegri alla Juventus, per un motivo o per un altro, ha scosso un po’ tutto il sistema Calcio in Italia. A 24 ore dall’ annuncio ufficiale del divorzio, sono tante le voci ed i rumors che provano ad ipotizzare cosa ci sia dietro la separazione arrivata ieri, dopo cmche solo qualche mese fa il presidente bianconero ...